Blij weerzien tussen (oud) -Leiselenaren

Het was een blij weerzien vorige zondag voor twintig oud-leerlingen die eind jaren vijftig en begin jaren zestig in het eerste leerjaar van de jongens- en meisjesschool zaten. Leiselenaar Ignace Decroos (70) organiseerde samen met wijlen André Waeles de reünie voor het eerst in 2023. Op de foto staan Ignace Decroos (Leisele), Noël Sap (Alveringem), Eric Coulier (Hondschoote), André Vercoutter (Lo), Guido Ryckeboer (Leisele), Josiane Decroos (Leisele), Huguette Henderyckx (Veurne), Cecile Vanhee (Ieper), Denis Comeyne (Hofstade), Jacques Devos (Poperinge), Raf Vandewalle (Klerken), Fernande Valckaert (Veurne), Frieda Vanhee (Kortrijk), Christiane Vandenberghe (Geluwe), Jeanine Neut (Beauvoorde), Annie Dequeecker en Marc Bossaert (Reningelst), Philippe Desaver (Pollinkhove), Rita Bulcke (Veurne) en Marie-Rose Sagaer (Koksijde). (AB/foto AB)