Basisschool ‘t Vlot krijgt gloednieuwe kleuterafdeling en speelplaats: “Noodzakelijk voor onze toekomst”

Vrije Basisschool ‘t Vlot zal er in de nabije toekomst helemaal anders uitzien in de Statiestraat. Naast een nieuwe kleuterafdeling worden er ook gloednieuwe speelplaatsen ingericht. Ook de middenschool van Lichtervelde heeft reden tot feesten, LiMi bestaat in 2022 namelijk 40 jaar. De school viert die verjaardag letterlijk met een nieuwe schuifdeur aan de inkom van het schoolgebouw. Daarnaast wordt er ook een nieuwe sportzaal geïntegreerd.

Een nieuwbouw met polyvalente zaal, kleuterturnzaal, administratieve en vergaderruimtes, peuter- en kleuterklassen, speel- en leerstraat, sanitair, een zorgklas en technische lokalen, dat zijn de leuke vooruitzichten voor de kinderen en leerkrachten van Vrije Basisschool ‘t Vlot. De vorige opsomming maakt duidelijk dat er heel wat staat te veranderen in de school.

Sloop van huidige gebouw

Tegen de zomervakantie van volgend jaar zouden alle werken afgerond moeten zijn. De bedoeling is om op 1 september 2023 van start te gaan in het moderne complex. Eind vorig jaar werd alvast gestart met de sloop van het huidige maar sterk verouderde schoolgebouw. Directeur Geert Vantyghem kijkt alvast uit naar de komst van de nieuwbouw.

We blijven een familiale school waar persoonlijke benadering centraal staat

“Het onderwijslandschap verandert heel snel. Deze nieuwe infrastructuur met haar verschillende voorzieningen is noodzakelijk om aan alle toekomstige behoeften en uitdagingen te voldoen”, vertelt hij. In totaal gaat het over een investering van 3,8 miljoen euro, waarvan de school een deel zelf betaalt.

Brede gangen

De hinder voor de kinderen blijft tijdens de werken beperkt. Scholengroep Sint-Rembert, waartoe basisschool ‘t Vlot behoort, vond al voldoende alternatieve ruimtes op nagenoeg dezelfde locatie. Zo volgt een deel van de kinderen momenteel al les in de gebouwen van de middenschool LiMi.

Opvallend bij het ontwerp van de nieuwbouw zijn de extra brede gangen. “Die zijn multifunctioneel”, verklaart Stijn Devos, manager Infrastructuur van Scholengroep Sint-Rembert. “De leerkrachten kunnen die gangen inrichten als verlengstuk van de klaslokalen. Ze kunnen bovendien ook gebruikt worden als speelzone.” De groene speeltuin die enkele jaren geleden grondig werd vernieuwd met behulp van de kleutertjes zelf, blijft behouden in de nieuwe plannen.

Feestelijke opendeur

Middenschool Sint-Rembert Lichtervelde, kortweg LiMi, is naast basisschool ‘t Vlot die andere school van de Rembert-groep op Lichtervelds grondgebied. Dit jaar viert de middenschool haar veertigste verjaardag. “Wij zijn en blijven een kleine familiale school waar persoonlijke benadering van elke leerling centraal staat”, vertelt directeur Pascal Gryson.

Directeur Geert Vantyghem kijkt uit naar de nieuwbouw. © Foto Kurt

“Die kleinschaligheid biedt heel wat mogelijkheden tot activiteiten. Bovendien is het erg belangrijk dat de kinderen uit de regio in Lichtervelde kunnen blijven voor de eerste graad van het secundair onderwijs.” LiMi biedt dan ook zes studieopties aan in de eerste graad. Naast Klassieke en Moderne Talen zijn er ook Economie, Maatschappij en Welzijn, STEM-wetenschappen en STEM-technieken.

De middenschool krijgt effectief een nieuwe voordeur bij haar veertigste verjaardag. Zo komt er een nieuwe schuifdeur aan de inkom. Bovendien wordt er een nieuwe sportzaal geïntegreerd. Het schoolpersoneel zet die speciale verjaardag in de kijker op de opendeurvoormiddag van 22 mei.

(LV)