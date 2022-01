Basisschool De Ark in Oekene plaatst luchtreiniger in elk klaslokaal

De leerkrachten en leerlingen van De Ark in Oekene zijn het beu om geleefd te worden door het virus. Al bijna 2 jaar lang lijkt het alsof allerlei Covid-varianten de scepter zwaaien binnen de schoolgebouwen van basisschool de Ark in Oekene. Fanny Delrue was nog niet zo lang aangesteld als directeur toen de coronacrisis uitbrak. Al die tijd werd haar beleid gestuurd en overschaduwd door de pandemie. Het is nu tijd om het stuur terug zelf in handen te nemen.

Het is een gedreven en ontspannen duo dat ons verwelkomt in basisschool de Ark. Fanny en Nic ontvangen ons in het bureau van de directeur. De geur van verse koffie zorgt meteen voor een warm welkom. Op tafel liggen nog allerlei folders en formulieren van de vorige meeting met leveranciers van luchtreinigers. Meteen de aanzet om met de deur in huis te vallen.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om met luchtreiniging aan de slag te gaan binnen de school?

Fanny: “Het was Nic die op het idee is gekomen, als ouder van onze school. Hij belde me met de vraag of wij open stonden voor het gebruik van luchtreinigers.”

Nic: “Toen ik eind november op weg was naar mijn werk, hoorde ik een interview op de radio rond de werking van luchtreinigers. Het idee leek zo eenvoudig dat het me aanzette om ’s avonds wat meer info op te zoeken. Ik stelde vast dat er in Nederland een proefproject lopende was in de scholen van de gemeente Staphorst. Sinds de installatie van luchtreinigers in alle klassen was het aantal besmettingen er drastisch gedaald.”

Is luchtreiniging dan het wondermiddel om het virus te lijf te gaan?

Fanny: “Wondermiddelen zijn er niet als antwoord op deze pandemie. Het is de combinatie van de juiste maatregelen die ons moet toelaten om naar een “normale” situatie terug te keren. Een situatie waarin wij onze kinderen een zo divers mogelijk aanbod aan leermogelijkheden kunnen aanbieden. Uitstapjes, sportactiviteiten, groepswerk, klasdoorbrekend leren …. allemaal zaken die we “on hold” hebben moeten zetten door het virus.”

Nic: “We willen luchtreinigers ruimer zien dan alleen bestrijders van virussen. Ze zuiveren niet alleen virussen en bacteriën uit de lucht, maar ook allergenen en andere schadelijke stoffen. In een klaslokaal waar meer dan 20 kinderen samen zitten, kan het alleen maar voordelen bieden om de luchtkwaliteit te optimaliseren, ook los van Corona.”

Luchtreinigers aankopen vraagt een grote hap uit het budget. Hoe hebben jullie dat aangepakt?

Nic: “Ik dacht dat het een goed idee zou zijn om via een crowdfunding geld in te zamelen bij de ouders van onze school. Het was wat afwachten of ouders hier zouden voor openstaan. We hebben bij onze oproep voor sponsoring ouders zo goed mogelijk proberen in te lichten van het nut van de toestellen. Al snel bleek het vertrouwen van onze ouders groot waardoor we merkten dat de nood aan een oplossing ook bij hen leefde. Elke ouder wil vermijden dat zijn kind online les moet volgen door quarantaine of een schoolsluiting.

Fanny: “Als school hebben we geen budget ter beschikking om luchtreinigers aan te kopen, maar het deed ons deugd te zien dat ouders financieel willen steunen. We kregen enorm veel positieve reacties en sommige ouders starten zelfs een soepverkoop om het project te steunen. Dankzij onze ouders verzamelden we al 35 procent van het budget dat we nodig hebben.”

Nic: “Naast de massale steun van de ouders konden we ook rekenen op een aantal bedrijven die onze school een warm hart toedragen. Door de steun van Deltalight, de referentie in architecturale verlichting, konden we onze actie met een vliegende start aanvatten. Van zodra de mensen van Deltalight hoorden van onze crowdfunding, stelden zij voor om het eerste toestel volledig zelf te sponsoren. Door hun steun konden we vanaf dag één al starten met onze testen in een eerste klas. Snel daarna werden ook luchtreinigers gesponsord door nog 3 andere bedrijven. Sanitair Kevin Demeulemeester, vakmensen op het vlak van sanitaire installaties en warmtepompen in de regio West-Vlaanderen, Delaware, een gerenommeerde multinational binnen de consultancy-wereld en Upkot, een Vlaams bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen en beheren van studentenkoten in alle grote Belgische studentensteden. We zijn deze bedrijven heel dankbaar voor hun steun aan ons project. Het toont aan dat veel ondernemers ook sociaal bewogen zijn.”

Heeft dit jullie dan genoeg middelen opgeleverd om alle klassen te voorzien van een kwalitatieve luchtreiniger?

Fanny: “Neen, zover zijn we nog niet. Met de middelen die we nu ingezameld hebben kunnen we ongeveer 7 klassen van de 11 uitrusten met een kwalitatief toestel. Voor de laatste 4 klassen zoeken we nog verder naar oplossingen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen dus steeds met ons contact opnemen. We zetten ze graag extra in de kijker op onze social media kanalen. (lacht)”

We willen niet langer gestuurd worden door het virus

Nic: “Dit betekent echter niet dat we momenteel klassen hebben waar er nog geen luchtreiniger aan het werk is. Naast de zoektocht naar de nodige financiële ondersteuning moesten we ook keuzes maken qua type toestellen. Er is vandaag een enorm aanbod aan luchtreinigers. De juiste keuze maken is dan ook niet eenvoudig. In onze zoektocht naar het juiste toestel voor onze klassen zijn we geholpen door een aantal producenten. AirExchange®, het bedrijf van de familie Blankert uit het Nederlandse Gouda, was de eerste partner waarmee we een overeenkomst konden sluiten. AirExchange® heeft ons gratis 3 toestellen ter beschikking gesteld waarmee we tot eind April aan de slag kunnen. De toestellen van AirExchange® worden al massaal ingezet in Duitse klaslokalen. Kort daarna konden we ook met het bedrijf “Zuivere Lucht” van Johan Krijgsman tot een akkoord komen. Johan bood ons 6 toestellen aan die we ook weer tot eind April kosteloos kunnen gebruiken. 4 toestellen zijn Airdog TPA® X8 apparaten en 2 AIR 1200 toestellen van Clean Light™. Zonder de hulp van deze bedrijven waren we er nooit in geslaagd om op 10 Januari de school te openen met luchtreinigers in alle klassen.”

Fanny: “Johan zorgde er ook voor dat we in 4 van onze klassen een professionele sensor konden installeren waarmee we realtime de luchtkwaliteit kunnen meten. De Aeros sensoren volgen we via een app op de smartphone en we kunnen de evolutie van de verschillende parameters bekijken tot een jaar terug. Door deze metingen worden we echt slimmer en leren we wat de oorzaken zijn van slechte luchtkwaliteit in de klassen. Zo viel meteen op dat het ontsmetten van de handen in de klas zorgt voor hoge concentraties TVOC’s.”

Hoe hopen jullie het virus de komende maanden te lijf te gaan?

Fanny: “De komende 4 maanden doen we dag en nacht metingen. Daarbij volgen we de temperatuur, CO2, fijnstof, vluchtige stoffen en luchtvochtigheid op. Meester Pieter, die al lang voor de pandemie bezig was met de luchtkwaliteit in zijn klas, is onze ‘projectleider’. Hij analyseert de meetresultaten en geeft tips door aan onze leerkrachten om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Finaal zullen deze analyses ons toelaten het ideale apparaat per klas te selecteren.”

Nic: “Naast het vermijden van besmettingen in de klas, verwachten we nog veel meer van onze luchtreinigers. In het voorjaar willen we duidelijk verschil zien bij kinderen met allergieën. De luchtreinigers filteren de pollen uit de lucht. Het wegfilteren van fijn stof moet dan weer de kinderen met astma en andere luchtwegproblemen helpen. Al deze positieve gevolgen zorgen er voor dat deze investering geen tijdelijk effect heeft. Ook na het verdwijnen van deze pandemie zullen onze luchtreinigers een meerwaarde zijn voor al onze kinderen en leerkrachten.”

Fanny: “We kijken dus zeer hoopvol naar de toekomst. Dat we met deze actie kunnen uitsluiten dat klassen in quarantaine zullen moeten gaan is zeker niet waar. Wel maken we ons sterk dat we de kans dat één van onze kinderen of leerkrachten besmet raakt in de klas, tot een minimum herleiden. En dat is de belangrijkste reden waarom we dit doen, om onze leerkrachten de kans te geven om te doen wat ze graag en goed doen en onze kinderen alle kansen te geven op kwaliteitsvol onderwijs.”