Academische opening van KU Leuven-campussen Kulak en Brugge staat in teken van engagement en verbondenheid

Vandaag openen KU Leuven-campussen Kulak en Brugge plechtig het academiejaar ’23-’24.

Rector Luc Sels en vicerector Piet Desmet gaven deze voormiddag – in aanwezigheid van waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe – meer toelichting over hun plannen voor het komende jaar. “Verbondenheid en engagement zijn de kernwaarden in de campussenidentiteit”, aldus Sels. Die focus op verbondenheid wordt het komende academiejaar verder extern geconcretiseerd door consolidatie en uitbouw van de samenwerking met associatiepartner Hogeschool VIVES en door verdere stappen in de verduurzaming van de verbinding tussen Hoog Kortrijk en het stadscentrum. “Onder meer stadsgroen Vlasakker is een concrete groene verbindingslong waarvan ook de buurt kan genieten en waar ontmoeting en beleving centraal staan”, aldus Vandenberghe.

Gezien het regenweer zal de ‘stoet der togati’ deze namiddag om 15.20 uur vertrekken vanuit de Kulakgebouwen (lokalen A-gebouw) naar de aula.