KU Leuven Kulak start academiejaar met 20 procent meer eerstejaars: “Al 92 studenten rechten en geneeskunde meer dan vorig jaar”

Op donderdag 21 september stond de academische opening van de KU Leuven-campussen Kulak en Brugge op het programma. Omwille van de renovatie aan de Kortrijkse Schouwburg ging deze door in de gebouwen van de Kulak zelf. Nieuw dit jaar is de nauwer aangehaalde banden met Hogeschool en associatiepartner VIVES, vooral op het gebied van onderzoek, onderwijs en levenslang leren. De Kulak start dit academiejaar met 20 procent meer eerstejaars dan in september 2022.

De Kulak kondigde er bij monde van Piet Desmet, vicerector van KU Leuven aan dat het dit jaar nauwer gaat samenwerken met Hogeschool VIVES, vooral op het gebied van onderzoek, onderwijs en levenslang leren. De lancering van VIVES van de Flax – house of AI, een belevingscentrum voor student en burger rond AI, eerder deze maand was zo al een resultaat van deze nauwer aangehaalde banden tussen de twee onderwijsinstellingen.

De KU Leuven-campus leverde er heel wat AI-onderzoeksexpertise aan. “De relatie met associatiepartner VIVES wordt zowel in Kortrijk als in Brugge versterkt”, zegt Piet Desmet. “Zo tekenen we voortaan voor een stevig gezamenlijk aanbod in levenslang leren onder de naam Continue en zetten onze onderzoeksteams in op gezamenlijke onderzoeks- en valorisatietrajecten. En dat in volle interactie met alle regionale actoren.”

Ook in educatieve technologie worden de krachten gebundeld met de lancering van een expertisenet rond onderwijstechnologie. “De afgelopen twee jaar zijn ook brugfiguren in het leven geroepen, specifiek in de domeinen voeding, AI en mechatronica. Die slaan de brug tussen het KU Leuven-onderzoek en het VIVES-onderzoek.”

1.500 nieuwe studenten

Zowel VIVES (16 procent) als de Kulak (20 procent) zien het aantal eerstejaars in vergelijking met september 2022 significant stijgen. Hoewel de cijfers rond de studentenpopulatie provisioneel zijn – de inschrijvingen sloten normaal gezien op 20 september af, maar zijn uitzonderlijk langer open – is nu al duidelijk dat er aan de KULAK tegen midden oktober zo’n 1.450 tot 1.500 studenten studenten zullen rondlopen. Op de campus in Brugge denkt de Kulak op 600 studenten te zullen uitkomen.

In 2022 schreven er zich zo’n 536 nieuwe studenten in aan de Kulak, op 19 september 2023 stond de teller al op zo’n 652. De universiteit ziet het aantal nieuwe inschrijvingen in elke faculteit stijgen. In de Groep Wetenschappen & Technologie zijn er dit jaar 120 studenten (tegenover 109 vorig jaar), in de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen zijn dat er 56 (48), zo’n 50 (47) mensen tekenden in op een studie aan de Faculteit Letteren en voorlopig mag de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 105 (103) studenten ontvangen.

De grootste stijging is te vinden binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen, dat zijn studentenpopulatie in het eerste jaar ziet stijgen met maar liefst 58 procent (van 105 naar 166). Ook de Groep Geneeskunde & Biomedische Wetenschappen (van 124 naar 155) groeit significant, met 25 procent meer eerstejaars dan in 2022.

“Voor de richting Geneeskunde is het welbekend dat de quota om te mogen starten met de opleiding verhoogd zijn, maar we stellen ook vast dat onze studentenpopulatie gewoon navenant stijgt”, zegt dr. Petra Huyst, Hoofd Externe Relaties KU Leuven Kulak. “Kortom, er worden er meer toegelaten, maar ze vinden ook de weg naar Kulak om de opleiding aan te vatten.”

Binnen de reguliere Faculteiten zijn er dit jaar geen nieuwe opleidingen, wel werden er diverse grondig hervormd op de Kulak. Zo zit de opleiding Taal- en Letterkunde met doorstroomoptie toegepaste taalkunde in een nieuw jasje. De Bachelor Informatica krijgt dan weer een grotere focus op AI en ook de Bachelor Geneeskunde kreeg, tien jaar na de vorige, een nieuw curriculum. Zo’n derde van de 1.500 nieuwe studenten zit dit academiejaar op kot. 256 studenten verblijven in een studentenresidentie op de Kulak-campus in Kortrijk. Hiermee zijn ook onze studentenresidenties volzet en zijn er momenteel wachtlijsten. Zo’n 250 studenten zitten op kot in Kortrijk zelf. De overige studenten pendelen.

Stadskern en ‘t Hoge

Niet alleen met hogeschool VIVES worden de banden verder aangescherpt, maar ook met stad Kortrijk staat er veel op stapel. In het algemeen zet de stad sterk in op een nauwere verwevenheid tussen de Kortrijkse stadskern en ’t Hoge. “Hoog Kortrijk bloeit. Niet alleen associatiepartners Kulak en VIVES doen het goed, maar ook ruimer zien we mooie evoluties met onder andere de verdere uitbouw van AZ Groeninge en de groei aan bedrijven in het Beneluxpark. Het is daarbij dan ook onze ambitie als stad om onder meer samen met de kennisinstellingen de verwevenheid tussen de stadskern en ‘t Hoge nog verder te versterken het komende jaar”, zei burgemeester Ruth Vandenberghe op de academische zitting donderdag.

Die sterkere verwevenheid krijgt concreet haar uitrol in meer dan dertig stadsontwikkelingsprojecten met de heraanleg van de Doorniksewijk als grootste onderneming. Ook de sedert maandag gestarte herinrichting van de Vlasakker, het zeventien hectare open gebied grenzend aan de Kortrijkse KU Leuven-campus, is een project dat de Kortrijkse universiteit van nabij volgt. Afgelopen maandag waren er de eerste spadesteken om van de zone een volwaardige groenzone te maken, waar natuurontwikkeling, maar ook ontmoeting en beleving centraal staan.

“Dat we zo’n krachtige alliantie met stad Kortrijk kunnen uitbouwen, kan alleen maar bijdragen tot de verdere groei en bloei van deze stad. Een stad waarin centrum en Hoog Kortrijk organisch naar mekaar toegroeien en waarin duurzame stadsontwikkeling en alternatieve mobiliteit hand in hand gaan”, besloot Rector Luc Sels.