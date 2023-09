Aanleg nieuw stadsgroen Vlasakker gaat van start: “We versterken de aanwezige natuur en realiseren 6,6 hectare nieuw groen”

Het open gebied van 17 hectare tussen de Etienne Sabbelaan, de Maandagweg, de woonwijk Tarweveld/Klaverveld, hogeschool VIVES en universiteit Kulak wordt verder ingericht tot stadsgroen Vlasakker. “Een volwaardig stadsgroen waar natuurontwikkeling, ontmoeting en beleving hand in hand gaan”, zegt Bert Herrewyn, schepen van Natuur.

“Hiermee zetten we een volgende stap in onze ambitie om 100 hectare extra natuur en bos te realiseren in Kortrijk” – Bert Herrewyn

De Vlasakker krijgt een groene toekomst. 6,6 hectare akkerland wordt omgezet naar waardevolle, nieuwe natuur met natuurlijke gras- en hooilanden, bomenrijen en grachtstructuren. “Zo wordt de beekvallei van de Pietje Patersbeek heringericht met verflauwde oevers om natte natuur alle kansen te geven. Een bestaande natte zone wordt een moerasbos waar unieke planten en dieren de kans krijgen om zich te vestigen en uit te groeien”, zegt Bert Herrewyn, schepen van Natuur, Biodiversiteit en Kinderen en Jongeren.

“We versterken de aanwezige natuur en realiseren 6,6 hectare nieuw groen. Wandelpaden, rustpunten, zitgelegenheden en ravotzones maken van Vlasakker een stadsgroen voor jong en oud. Hiermee zetten we ook een volgende stap in onze ambitie om 100 hectare extra natuur en bos te realiseren in Kortrijk.”

omgeving Vlasakker

“De afgelopen jaren merken we een duidelijke tendens om meer natuur te behouden en te versterken” – Benoit Ockier

De werken voor stadsgroen Vlasakker worden uitgevoerd door aannemer Ockier uit Kuurne en zullen een zestal maanden duren. De kostprijs bedraagt 800.000 euro. “We hebben al soortgelijke projecten uitgevoerd in Wevelgem en Moorsele. De afgelopen jaren merken we een duidelijke tendens om meer natuur te behouden en te versterken. Terwijl we vroeger vaker louter wegenwerken en rioleringswerken uitvoerden, wordt nu alles gecombineerd met ontharden en vergroenen”, zegt aannemer Benoit Ockier.

De groene long van ’t Hoge

Daarnaast worden ook de toegangspoorten tot Vlasakker vernieuwd, van waaruit meerdere nieuwe wandelpaden vertrekken doorheen het volledige groengebied. Een centraal vlonderpad (een plankenweg) leidt je naar verschillende uitzichtpunten met zitgelegenheid.

Ook het ‘Stadsgroen Lange Munte’ wordt gerealiseerd, met een doorsteek vanuit het Ecolab bij Kulak via een veilige oversteek van de Ambassadeur Baertlaan tot Crematorium Uitzicht. “Stadsgroen Vlasakker, eerder bestemd als wetenschapspark, wordt de groene long van ’t Hoge en een cruciale schakel tussen de campussen van de Kulak en VIVES”, aldus Wout Maddens, schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwing.