250 VIVES-studenten ontwerpen grootste G-sportcentrum van België in Kuurne

De concessie van de hippodroom in Kuurne loopt af en de gemeente wil een nieuwe bestemming geven aan de renbaan van 22 hectare. VIVES-studenten zorgden voor hulp.

“Voor drafsport wordt de hippodroom te weinig gebruikt, over het algemeen valt er te weinig te beleven. We willen de locatie multifunctioneler maken. Zo komt er al een bikepark in het midden van de hippodroom. Met de input van de studenten willen we met een publiek-private samenwerking het eerste G-sportcentrum in ons land oprichten”, zegt de burgemeester van Kuurne Francis Benoit.

Vijf beste voorstellen

250 studenten (45 teams) van VIVES gingen aan de slag om op vrijdag 14 oktober voor een externe jury hun uitgewerkte voorstellen te pitchen en hun visie op het G-sportcomplex van de toekomst te visualiseren voor de betrokken partners WAAK, Proximus, VIVES, ION, Ghistelinck en Belfius. In het VIVES Innovation Centre reikten Francis Benoit, Proximus-voorzitter Stefaan De Clerck en Joris Hindryckx (algemeen directeur van VIVES) de prijzen uit aan de vijf beste voorstellen. De winnaars zijn Fit Fitin, CVI (Centrum Voor Iedereen), G-Park Kuurne, G-Sport Meetingpoint Kuurne en The Belgium G-Sport Area.

“Leerrijk en intensief”

“Het was een heel leerrijk en intensief project, maar we zijn er honderd procent voor gegaan toen we wisten voor wie we het deden. We hopen uiteraard dat ons voorstel wordt uitgevoerd, maar het zou ook leuk zijn dat van elk project een element wordt geïmplementeerd in het ontwerp om er één innovatief geheel van te maken”, zegt Siham Lazrag (20) van het winnende team The Belgium G-Sport Area.