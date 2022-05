Okra Meulebeke viert eerste lustrum fotozoektochten

Van begin juni tot eind september organiseert Okra Meulebeke opnieuw een reeks fotozoektochten. Dit jaar is men toe aan de vijfde editie van dit boeiend evenement dat steeds op meer deelnemers kan rekenen.

“We organiseren drie fotozoektochten waarbij we rekening houden met afstand en leeftijd”, aldus mede-organisator Kristien Callewaert. “Zo loopt zoektocht 1 doorheen het centrum van Meulebeke over een parcours van 4 km. De deelnemers moeten 27 foto’s op de juiste plaats weten te situeren. Dit parcours is ideaal voor rustige wandelaars.”

“Zoektocht 2 is 8 km lang en doorkruist de gemeente Meulebeke. Ook hier dient me 27 foto’s te herkennen. De startplaats van beide zoektochten bevindt zich aan de hoofdingang van Ter Deeve. Bij zoektocht 3, over 42 km, kan men zowel de fiets als de wagen gebruiken. Deze zoektocht telt mee voor het F-kampioenschap van WVR, www.wrvzoektochten.be. Er vallen zeven locaties te bezoeken waarbij men opnieuw 27 foto’s dient te plaatsen. Deze route doorkruist Marialoop, Tielt, Ruiselede, Kanegem en Aarsele.”

Leuk avontuur

“Deze zoektochten zijn ongetwijfeld een leuk avontuur voor zowel jong als oud”, pikt teamleidster Myriam Sabbe in. “Men werkt aan een opdracht over verschillende dagen zodanig dat men volop kan genieten van het ontdekken. Het is ongetwijfeld een uitstekend tijdverdrijf met een doel waarbij mooie prijzen te winnen zijn.”

De prijsuitreiking is voorzien op 19 oktober om 18 uur in het CM-gebouw.

Een deelnameformulier kost slechts 5 euro. Die zijn te bekomen bij Kristien Callewaert en Eric Neirinck, Karel van Manderstraat 52, eric.neirinck@outlook.be en bij José Debackere, Ommegangsdreef 10, jose.debackere1@gmail.com. Ook online op www.okra.be/trefpunt/meulebeke.