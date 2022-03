Okra-koor Zing je Jong blaast 50 kaarsjes uit: “Vormen hechte vriendenkring”

In oktober bestond het Okra-koor Zing je Jong 50 jaar. Het feestje moest uitgesteld worden, maar nu zijn de koorleden weer gestart met repeteren. Ze zijn er weer helemaal klaar voor.

“We kenden de hele historie niet, maar in een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad zien we dat het zangkoor dat in 1984 een vzw werd, en begon als feitelijke vereniging in oktober 1971. Toen al was de naam ‘Zing je jong’. Het was toen nog een koor van de K.B.G. (Kristelijke Bond van Gepensioneerden) die ondertussen Okra geworden is.” Aan het woord is dirigent, leider en voorzitter van de groep, Hugo Van Malder (76) uit Kortrijk. “Ik had van mijn zes jaar notenleer gevolgd en speelde ook nog piano. Ik zing ondertussen al 25 jaar bij koor Pro Ecclesia in Kortrijk. Ik denk dat het vijf of zes jaar geleden is dat men me vroeg om dirigent te worden. De vorige dirigent Albert Buyck moest toen vervangen worden. Hij is vorig jaar overleden. Elisabeth Roelstraete, de zus van componist Herman Roelstraete was nog voorzitter en begeleider van het koor.”

Een trio die het koor trekt

In de beginjaren telde het koor wel 40 tot 50 leden. “Toen was het aanbod aan activiteiten ook niet zo groot zoals nu.” Nu zijn er nog 18 leden. “Velen zijn tachtigers en we halen de meesten onder hen op. We doen het met hart en ziel. Het is fijn om mensen samen te brengen om te zingen. We vormen een echte en een hechte vriendenkring waar iedereen zorg draagt voor elkaar. Zingen zorgt ook mee voor een goede gezondheid.”

Samen met Jeannine De Grave en Christine Moreels trekt Hugo nu het koor.

Het is fijn om mensen samen te brengen om te zingen

Jeannine De Grave (84) is al 38 jaar lid van het koor. Sinds 1983 is de ze pianiste. Ze is afkomstig uit Veurne maar woont al lang in het Kortrijkse. Ze woont nu al twee jaar in Budalys in Kortrijk. Daar begeleidt ze de bewegingslessen. Ze speelt ook twee keer per week op de vleugelpiano in Buda. “Vroeger was ik in een orkestje en begeleidde ik Frans Delbeke uit Kortrijk die overal ging zingen.”

Christine Moreels (75) neemt ook heel veel taken op zich. Ze doet karweitjes voor het koor, is chauffeur, bibliothecaris, secretaris, archivaris, koffiemevrouw, sorteerder van partituren en onderhoudt de contacten met stad Kortrijk. “Ik ben bij het koor geraakt door een buurvrouw die me meetrok zo’n 10 jaar geleden.”

Elke maandag

Bij Zing je Jong wordt er profaan gezongen. “We zingen bestaande liedjes en ook religieuze liederen met Kerstmis en Lichtmis, want we luisteren soms vieringen op. Ook zingen we op jubilea en af en toe treden we eens op in een woonzorgcentrum. Nu hebben veel woonzorgcentra echter hun eigen zangkoor en stak ook corona een stokje voor de optredens. Vroeger luisterden we ook wel begrafenissen op, maar dat gebeurt niet vaak meer. Het is moeilijk om op korte tijd iedereen op te trommelen om te repeteren.”

Het koor begon in de Gilde. “Dat was de afdeling in het centrum van Kortrijk. Overleie had een aparte seniorenafdeling.”

Het koor repeteert elke maandagnamiddag in Jeugdhostel Groeninge. Zing je Jong is nog op zoek naar mensen die graag willen zingen. “Het is fijn, ontspannend en we zingen ook bekende liederen. Wie interesse heeft mag gerust eens langskomen op een maandag tussen 14.45 en 16.15 uur of eens telefoneren naar Hugo op, 0485 13 86 92.