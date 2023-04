Officieel nog niet open, maar skatepark in Gistel is nu al een trekpleister: “Dit toont aan hoe hoog de nood is”

Nee, het nieuwe skatepark langs de Sportstraat in Gistel is nog niet officieel open. Er hangt zelfs een bordje dat het om een werfzone gaat. Toch vinden vele jongeren al de weg naar deze leuke nieuwigheid. “Een mooi project”, luidt het. “We moedigen het gebruik niet aan, maar gaan niemand van het skatepark verwijderen”, is burgemeester Defreyne diplomatisch.

Al kort na Nieuwjaar startten de werken aan de nieuwe recreatiezone langs de Sportstraat, vlak naast sportcentrum Zomerloos. Er komt een combisportkooi, fitnesstoestel, kunstgrasvoetbalveld voor KEG Gistel en een skatepark. Al begin maart zag het er goed uit voor de werken: het algemene plaatje zou rond de start van de zomermaanden klaar zijn. En kijk, bij de start van de paasvakantie vonden al veel kinderen en jongeren al de weg naar het skatepark. In de ‘bowl’ of kom, skatetrappen en ramp proberen ze verschillende trucjes uit. Op de achtergrond spelen vrienden wat muziek. Bij het eerste voorzichtige lenteweer tellen we zeker een 25-tal jongeren die hier ongedwongen samenkomen.

“Dit is een leuk project”, zeggen Shairali (12), Mohammad (10), Warre (9), Shamshullah (9), Sky (11) en Addis (13) in koor. “De ondergrond is prima om te skaten, bmx’en en stappen.”

Vroeger naar Oostende

Voor de jongeren is het nu al een trekpleister. “Als ik tot voor kort wou skaten, moest ik naar park De Veiling in Oostende. Dat is best wat ver”, zegt Shairali. “Dit nieuwe skatepark is een goede oplossing, want wie niet in pakweg Oostende geraakt, probeert maar wat uit langs de straten. Met dit skatepark kunnen we ons nu ook op een aangename en centrale plaats uitleven”, vullen Addis en Warre aan. Het doel van deze recreatiezone was om onder andere de niet-georganiseerde jeugd – diegenen die niet bij een jeugdhuis of -vereniging zijn aangesloten – toch een ingerichte plaats te bieden om zich uit te leven. Een eerste voorzichtige conclusie is dat het in die opzet lijkt te slagen. Niet dat we het skateplezier van de jeugd willen vergallen, maar kan het betreden van het skatepark voor oplevering van de werken wel? Behalve de skatezone is de rest van de omgeving nog in aanleg.

“De hele zone afzetten met hekken is onbegonnen werk”

“Soms wordt er al eens geklaagd dat bepaalde wegen- of bouwwerken niet snel genoeg vooruitgaan. Dit recreatieproject gaat met een rotvaart vooruit. Moet ik me nu afvragen of dat een probleem is?”, knipoogt burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD).

Niet aanmoedigen

“In alle ernst: we weten dat er nu al jongeren actief zijn – ik heb het zelf al mogen waarnemen en telde zo’n dertig enthousiaste jongeren. De bordjes van de aannemer tonen duidelijk aan dat het om een werfzone gaat. Het skatepark nu al gebruiken, mag dus eigenlijk niet en betreden is op eigen risico. De hele zone afzetten met hekken is onbegonnen werk. We moedigen het gebruik op dit moment niet aan. Het is een bewuste keuze om de site nog niet af te werken met bijvoorbeeld vuilnisbakken. De aannemer blijft ook tijdens de paasvakantie doorwerken. Maar zo’n pas aangelegd park ‘blinkt’ natuurlijk in de ogen van de jongeren, dat begrijpen we ook wel. We gaan ze dus niet van de skatetoestellen halen.”

Oogje in het zeil

“De politie houdt een oogje in het zeil en er is afgesproken dat er pas geskatet kan worden na 17 uur, ongeveer het einde van de andere werkzaamheden in de buurt. Ik bekijk het positief: dit alles bevestigt onze keuze voor de recreatiesite en toont aan dat er een sterke nood is aan dit skateproject en de volledige zone.” Er is ook geen gevaar voor vroegtijdig beschadigen van de ondergrond van het skatepark.