OC De Gaper naar kerk van Kemmel tegen voorjaar 2024

Op de eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar 2022 stond de goedkeuring van de bestekken voor de verbouwing van de kerk van Kemmel tot een ontmoetingscentrum met stip op de agenda. Oppositiepartij N-VA Heuvelland onthield zich bij de stemming. “Nu al wordt gepraat over een meerkost van 400.000 euro,” aldus raadslid Ivo Fonteyne.

De onthouding van N-VA Heuvelland zette ietwat kwaad bloed bij burgemeester Wieland De Meyer. “Dit is betreurenswaardig.” Al sinds 2013 is de kerk van Kemmel in transformatie. “Toen zijn we gestart met diverse activiteiten en een box om de gemeentelijke tentoonstellingen in te laten plaatsvinden. Toen de toeristische dienst in 2017 naar de oude pastorie verhuisde, zijn we begonnen met plannen te maken om de kerk om te bouwen tot het nieuwe ontmoetingscentrum. Dat komt in de plaats van het OC De Gaper, die zijn beste tijd gehad heeft.”

Na heel wat algemene infovergaderingen, heel wat inspraak vanuit een werkgroep met inwoners en een jury met deskundigen en raadsleden vanuit meerderheid en oppositie werden de plannen uiteindelijk getekend. Er komt een nieuwe grote zaal, een foyer, een kleine zaal met keuken en een groene buitenruimte. Op de verdieping is er ruimte voor workshops en de tekenacademie van Kemmel. Alles is rolstoeltoegankelijk en volgens de nieuwste technieken ingericht.

Zone valoriseren

“Op termijn zullen we de optie hebben om de hele zone van de Gaper te valoriseren in een andere bestemming. We willen de gelegenheid nog eens gebruiken om de kerkfabriek van Kemmel te bedanken voor de goede samenwerking in de afgelopen jaren om dit project te realiseren.”

Over de herbestemming van de kerk was CD&V Heuvelland positiever dan N-VA Heuvelland. “Het is en blijft wel een forse investering van 2,25 miljoen euro”, aldus Geert Debergh. “De kerk is een groot en oud gebouw. Goed isoleren zal ervoor moeten zorgen dat het energieverbruik tot een minimum beperkt wordt. Daarnaast vragen we om de mogelijkheid te onderzoeken om zonnepanelen te plaatsen.”

Parkeerbeleid

“Opdat de Kemmelnaars zelf zouden genieten van het ontmoetingscentrum, is het van belang om er een doordacht parkeerbeleid aan te koppelen. Als er evenementen plaatsvinden in de kerk, moet er voldoende parking zijn zodat de buurt niet overstelpt wordt. Tegelijk is de toegankelijkheid tot het OC een belangrijk punt, zeker voor oudere mensen en voor minder mobiele mensen. Ook een goede akoestiek mag niet ontbreken. We zijn tevreden dat er een stille ruimte blijft voor rust en bezinning.” (MDN)