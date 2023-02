Nummertrekking Prins Carnaval 2023: Marco 3 en Schelpe 1

Vrijdagavond liep café Saint-Michel, het lokaal van de Orde van De Kloeffe, vol met carnavalisten. Reden van de gezellige bijeenkomst was de trekking van het campagnenummer van de twee kandidaten voor de verkiezing van Prins Carnaval Groot-Oostende 2023, Marco Daelman, alias Marco, en Kjetil Maertens, alias Schelpe.

Kloeffe-voorzitter Glenn Dangreau blonk in zijn vel. Het is jaren geleden dat er zich twee kandidaten aanboden voor de prinsverkiezing in Oostende. Het Prinsenbal vindt plaats op 18 februari in Zaal Wellington en tot dan mogen de twee volop campagne voeren met activiteiten, affiches en folders. Daar hoort een kiesnummer bij en vrijdag koos Marco voor het nummer 3, Schelpe voor 1. Voor de supporters van beide ‘sterke’ kandidaten is er veel werk aan de winkel.

Een voorspelling wagen over wie het zal halen, is heel gevaarlijk. Zowel Marco als Schelpe zijn ooit Jeugdprins van Groot-Oostende geweest en hebben carnavalservaring zat. Dat betekent ook dat de leden van Oostendse carnavalsgroepen een keuze moeten maken voor ze naar het stemhokje gaan. Organisator Glenn Dangreau verwacht duizend carnavalisten in zaal Wellington om hun stem uit te brengen. “Het wordt een fantastisch Prinsenbal!”

Beide kandidaten, Marco en Schelpe, hebben tijd tot zaterdag 18 februari om met een uitgebreide promotiecampagne, in de stad en in de zaal, de kiezers te overtuigen van hun prinselijke ambities.