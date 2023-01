Nooit waren er meer Kortrijkzanen: stad rondt kaap van 79.000 inwoners

Kortrijk start 2023 met een absoluut recordaantal inwoners. Voor het eerst rondt de Leiestad de kaap van 79.000 inwoners. In 2022 kwamen er 1.123 inwoners bij, daarvan waren er liefst 419 Oekraïense vluchtelingen. In totaal is 10% van de Kortrijkse inwoners van buitenlandse origine. Met 12.598 inwoners blijft Heule veruit de grootste deelgemeente.

Het aantal inwoners van Kortrijk stijgt jaar na jaar, maar dat heeft niet te maken met een “babyboom”. In 2022 werden er wel 800 Kortrijkse kinderen geboren, maar er vielen ook 892 overlijdens te noteren. De stijging in het aantal inwoners valt toe te schrijven aan immigratie uit binnen- en buitenland. In 2022 dienden 419 Oekraïense vluchtelingen een aanvraag in om zich in Kortrijk te vestigen, het totaal komt daarmee op 436 Oekraïners die van Kortrijk hun thuisstad maakten. De meeste inwoners met een andere nationaliteit zijn afkomstig uit Frankrijk (677), Marokko (645), Nederland (598) en Spanje (553). “Het aantal inwoners in Kortrijk stijgt nu al voor het negende jaar op rij. Maar een groei met 1.170 inwoners in één jaar tijd, dat is ongezien. De Oekraïnecrisis heeft een grote impact gehad, de medewerkers van onze dienst Burgerzaken hebben het afgelopen jaar overuren gedraaid”, Stephanie Demeyer, schepen van bevolking en burgerzaken

Op 1 januari 2023 werden er in totaal 79.005 Kortrijkzanen geteld in het rijksregister. Dat zijn er 1.123 meer dan de 77.882 inwoners die werden geteld op 1 januari 2022, goed voor een groei van 1,4 % in een jaar tijd. In vergelijking met 10 jaar geleden telt Kortrijk nu al 3.357 inwoners meer.

Heule is grootste deelgemeente

Meer dan de helft van de Kortrijkzanen woont in Kortrijk stad. Met bijna 13.000 inwoners spant Heule de kroon als grootste deelgemeente. Heule is ook de sterkste groeier met 158 nieuwkomers. Daarna volgen Marke met 7.562 inwoners (+104), Bissegem met 5.431 inwoners (+47), Bellegem met 3.868 inwoners (+5) en Aalbeke met 2.893 inwoners (+7). De kleinste deelgemeenten Rollegem en Kooigem werden nog wat kleiner. Er zijn nu 2.796 Rollegemnaren (-64) en 777 Kooigemnaren (-9).

20% van de Kortrijkzanen is jonger dan 18

Eén op de vijf (16.407) Kortrijkzanen is 18 jaar of jonger. 16.126 zijn ouder dan 65 jaar. De oudste Kortrijkzaan is Sara Vandecaveye, zij vierde op 30 december haar 103de verjaardag en is daarmee een van de 24 Kortrijkse eeuwelingen. De Kortrijkzaan is nu gemiddeld 42,7 jaar oud. Volgens schepen van Wonen Wout Maddens zal Kortrijk de komende jaren verder verjongen. “De nieuwe dynamiek die hier heerst door de stad te blijven vernieuwen, trekt veel jonge mensen aan. In 2022 waren er nog nooit zoveel jonge kopers in Kortrijk. 41,7% van iedereen die een huis of appartement kocht, was jonger dan 30 jaar. Met ons nieuw woonplan spelen we daar op in. Groei, kwaliteit, leefbare wijken en stadsvernieuwingsprojecten zijn de speerpunten voor de komende jaren.”