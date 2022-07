Noodlijn politie overstelpt met telefoontjes over Rammstein: “Bel dienst toerisme voor praktische info”

De Oostendse politie vraagt met aandrang niet naar het nummer 059 70 11 11 of de 101 te bellen voor info over het Rammsteinconcert en de daarmee gepaard gaande mobiliteit. “Bel hiervoor de collega’s van Toerisme Oostende op 059 70 11 99”, verzoekt de politie die overstelpt wordt met telefoontjes.

“We vragen met aandrang om niet te bellen naar het politietelefoonnummer 059 70 11 11 of 101, die vrij dienen te blijven voor dringende politionele hulpverlening. Voor alle praktische vragen over het Rammstein-concert en de mobiliteit is er het nummer 059 70 11 99 van de collega’s van Toerisme Oostende”, klinkt het bij de politie.

De ordendiensten geven nog even de antwoorden op de meest prangende vragen die ze kregen. Zo kunnen handelaars en bewoners het complete mobiliteitsplan rustig doornemen via https://www.oostende.be/concert-rammstein. “Ben je zelf concertganger? Raadpleeg dan www.greenhousetalent.com/benl/rammstein”, klinkt het.

Plaatselijk verkeer

Wat de verkeersingrepen betreft zal enkel de Duinkerkseweg dicht zijn voor het verkeer, dit van dinsdag 2 augustus om 6 uur tot vrijdag 5 augustus om 2 uur. De Nieuwe Koerswijk wordt dan weer ingericht als plaatselijk verkeer. Dat plaatselijk verkeer blijft mogelijk in de wijk tussen de Nieuwpoortsesteenweg, Elisabethlaan, Torhoutsesteenweg en de Duinkerkseweg.

“Dat wil zeggen dat bewoners bijvoorbeeld familiebezoek mogen ontvangen, maar ook dokters en andere hulpverleners mogen de zone in. Ook de lokale handelaars blijven steeds bereikbaar. Hetzelfde geldt voor de handelaars in de wijk Raversijde en in de Torhoutsesteenweg, waar aan de Kromme Elleboog een keerpunt wordt geïnstalleerd om een vlot verkeer mogelijk te maken. Kortom: het dagdagelijkse leven vervolgt grotendeels zijn gewone gangetje”, aldus de politie.

Luchthaven

De internationale Luchthaven Oostende-Brugge heeft op haar website extra aandacht voor het verkeer van en naar de vertrek- en aankomsthal. De boodschap is duidelijk: vanuit Gistel volg je de omleiding via Leffinge en het shoppingcentrum in Middelkerke, vanuit Oostende neem je de Nieuwpoortsesteenweg. Check www.luchthaven-oostendebrugge.com/omleiding voor meer info.

Tenslotte is het om de veiligheid van de fietsers en voetgangers te waarborgen, en de opbouw van het podium vlot te laten verlopen, niet mogelijk te fietsen via het Groen Lint dat door de concertsite loopt. Er is een korte omleiding voorzien via de parallelle Spalaan en Prins Roselaan. Er hangen bordjes om de weg extra aan te duiden.