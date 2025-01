Nog maar enkele weken te gaan voor onze Kortrijkse finaliste naar kroontje Miss Belgium dingt

De 23-jarige Kiana Verstraete staat in de finale van Miss België 2025. Samen met een 30-tal jonge vrouwen dingt ze naar het kroontje. Eén van hen wordt op 15 februari de opvolger van Kenza Ameloot. Met de jurk gekozen, repetities en catwalklessen zijn de voorbereidingen in volle gang.

Op zaterdag 25 januari liep een enthousiaste Kiana Verstraete de deuren uit van de galakledingwinkel Atelier ExC in Gent. “Ik kan niet wachten om jullie te laten zien met welke jurk ik zal schitteren op het podium van Miss Belgium.” Volop in voorbereiding voor de grote finale van Miss België 2025 werd Kiana maandag 27 januari verwacht in een studio in Waregem voor een repetitiedag met choreograaf en acteur Junes Lazaar en catwalklessen van Dhenia Covens. “Ik wil iedereen bedanken voor de liefde, steun en support die ik de afgelopen maanden heb mogen ontvangen. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.”

Stem op Kiana Verstraete door MB15 naar 6665 te sms’en of stem online via https://app.missbelgium.be/vote/Nationaal2025/MB15. Wil je erbij zijn op 15 februari? Tickets zijn beschikbaar via deze link.