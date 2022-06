Noël en Camilla vierden hun diamanten huwelijksverjaardag

Zaterdag 18 juni was het feest bij de familie Sweertvaegher-Cavereel uit de Ollevierslaan in Veurne. Noël, geboren in Poperinge op 27 december 1938 en opgegroeid in Pollinkhove, vierde samen met zijn echtgenote Camilla, geboren in Veurne op 26 januari 1929, hun 60-jarige huwelijksverbintenis.

Op 16 juni 1962 huwde het paar in het stadhuis van Veurne. Het huwelijk werd gezegend met twee dochters, Sonja en Rita. Noël werkte als textielbediende in La Vesdre in Veurne, terwijl Camilla het huishouden voor haar rekening nam. Ondertussen is de familie uitgebreid met twee kleinkinderen, Seppe en Julie, en twee achterkleinkinderen, Nona en Tiez.

Sportfans

Noël en Camilla volgen graag een voetbalmatch op televisie en zijn ook allebei fan van het wielrennen, maar dan wordt er wel gesupporterd voor twee verschillende renners die ze allebei even graag zien winnen. Camilla heeft immers een zwak voor Wout van Aert, terwijl Noël liever Mathieu van der Poel ziet winnen, wat soms tot hartige sportieve discussies leidt.

Familiefoto

Op zaterdagvoormiddag 18 juni werden alle sportieve discussies even bijgelegd en zat het diamanten koppel voor burgemeester Peter Roose, schepenen Jan Verfaillie en Guido Hoste in het stadhuis van Veurne waar ze bedacht werden met enkele mooie geschenken in naam van het stadsbestuur. Om de plechtigheid op het stadhuis feestelijk af te ronden, werd er nog getoast op een lang en gezond leven, waarna een traditionele familiefoto de heuglijke gebeurtenis vereeuwigde. Op de foto zien we schepenen Jan Verfaillie en Guido Hoste, burgemeester Peter Roose en de jubilarissen Noël en Camilla. Op de tweede rij herkennen we de kinderen en kleinkinderen Sonja, Seppe, Rita, Julie en Eddy. Helemaal vooraan staan de twee oogappels, Tiez en Nona. (JTV)