Nieuwpoort start herdenking 100 jaar overlijden oorlogsheld Hendrik Geeraert met unieke AI-ervaring in Westfront

In 2025 is het precies 100 jaar geleden dat Hendrik Geeraert, de Nieuwpoortse volksheld die een cruciale rol speelde bij de onderwaterzetting tijdens de Groote Oorlog, overleed. Om dit memorabele moment te markeren, pakt Stad Nieuwpoort in 2025 uit met een uitgebreid herdenkingsprogramma. Als voorproefje kunnen bezoekers vanaf de kerstvakantie in Westfront Nieuwpoort een bijzondere ontmoeting beleven: een gesprek met Hendrik Geeraert zelf, of toch zijn AI-versie.

Hendrik Geeraert werd geboren in 1863 in Nieuwpoort. Als eenvoudige schipper groeide hij tijdens de Eerste Wereldoorlog uit tot een Belgische volksheld. In oktober 1914 hielp hij mee de sluizen openen in Nieuwpoort, waardoor de IJzervlakte onder water kwam te staan en de opmars van het Duitse leger werd gestuit. Deze moedige daad maakte hem tot een symbool van burgerlijk verzet en hielp de Belgische troepen een beslissende positie te behouden.

Op 17 januari 1925 overleed hij te Brugge. Hij werd uiteindelijk met de nodige egards ten grave gedragen in Nieuwpoort.

In Nieuwpoort leeft Geeraerts nagedachtenis voort. Een plein draagt zijn naam, er werd een reus naar zijn beeltenis gecreëerd en in 2013 werd hij verkozen tot Grootste Nieuwpoortenaar aller tijden. Zijn verhaal blijft een bron van trots en inspiratie voor de stad en daarbuiten.

In 2025, honderd jaar naar zijn overlijden, wordt de illustere Nieuwpoortenaar gevierd. Tijdens de kerstvakantie wordt het huldejaar al gelanceerd met de onthulling van een AI-versie van Hendrik Geeraert in Westfront Nieuwpoort.

Een unieke blik op de geschiedenis

Dankzij de inzet van artificiële intelligentie, ontwikkeld door het innovatieve bedrijf Lean Mean Learning Machine, komt Hendrik Geeraert opnieuw tot leven. Bezoekers van Westfront kunnen een gesprek aanknopen met deze digitale reconstructie van de legendarische schipper. Geeraert vertelt in zijn eigen woorden over de onderwaterzetting, zijn rol tijdens de Eerste Wereldoorlog en het dagelijkse leven in Nieuwpoort tijdens die periode.

De AI-versie van Geeraert is een waardevolle toevoeging aan de recent vernieuwde permanente tentoonstelling in Westfront Nieuwpoort over de inundatie tijdens de Groote Oorlog. Het biedt bezoekers de kans om de geschiedenis van Nieuwpoort op een interactieve en persoonlijke manier te beleven, verklaart schepen van Westfront Ann Gheeraert: “Hendrik Geeraert is een icoon in de geschiedenis van Nieuwpoort en de Groote Oorlog. Dankzij dit unieke project kunnen bezoekers hem nu op een heel nieuwe manier leren kennen. Het voelt bijna alsof je echt met hem spreekt. Deze toevoeging past perfect binnen onze ambitie om geschiedenis toegankelijk en boeiend te maken voor iedereen. We maken in Westfront Nieuwpoort niet alleen het verleden tastbaar, maar tonen ook hoe deze innovatieve AI-technologie kan bijdragen aan het historisch bewustzijn.”

De AI-ervaring van Hendrik Geeraert is vanaf maandag 23 december 2024 te beleven in Westfront Nieuwpoort. Het vormt de ideale opwarmer voor het uitgebreide herdenkingsprogramma rond de 100e sterfdag van Geeraert, dat in 2025 verder wordt onthuld.

De openingsuren van Westfront Nieuwpoort zijn als volgt: van woensdag tot en met zondag geopend van 10 tot 17 uur. Tijdens de kerstvakantie is het elke dag geopend van 10 tot 17 uur, met uitzondering van 24 en 31 december 2024, waarop het sluit om 15 uur. Het museum is gesloten op 25 december 2024 en 1 januari 2025, en van 6 tot en met 31 januari 2025.