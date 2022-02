Nieuwe outfits voor personeel WZC Ceres en Andante

Maandagmorgen kreeg het personeel van het WZC Ceres in Lauwe nieuwe outfits. Ze konden kiezen uit een drietal verschillende ontwerpen.

Op de foto zien we enkele personeelsleden die de nieuwe outfits als volwaardige mannequins presenteerden in het bijzijn van enkele directieleden en de Schepenen Angelique Declercq (Vooruit) en Kasper Vandecasteele (Vooruit). Maar ook in het WZC Andante in Menen kregen de personeelsleden een nieuwe outfit. In totaal ging het om 220 medewerkers.

Bij de werkkledij werd geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende functies van het personeel. Iedereen kon kiezen tussen een polo en/of jasje, lange broek en/of bermuda, en dit in diverse kleuren. Voltijdse medewerkers ontvingen zes werkpakken, deeltijdse medewerkers in verhouding minder. Het gaat om een investering van om en bij de 79.000 euro. (WO)