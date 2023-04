Nieuwe luchtgroepen en ventilatiekanalen in recreatiebad de Alk in Wingene

In recreatiebad de Alk in Wingene werden recent de ventilatiekanalen vernieuwd en twee nieuwe luchtgroepen met warmterecuperatie geplaatst. Dit kwam er door de steun van de provincie West-Vlaanderen.

De gemeente Wingene kon namelijk rekenen op een subsidie van 200.000 euro uit het provinciaal klimaatfonds. De gemeente is niet aan haar proefstuk toe en heeft al diverse provinciale klimaatsubsidies binnengehaald. “Dankzij de steun van provincie West-Vlaanderen slaagt onze gemeente erin om het gebouwenpatrimonium stap voor stap te verduurzamen en de gemeentelijke energiefactuur zoveel mogelijk onder controle te houden”, weet Brecht Warnez, schepen van Klimaat en Duurzaamheid.

Dit alles is geen overbodig luxe, want recreatiebad de Alk is een grootverbruiker wat energie betreft. “Recreatiebad de Alk vertegenwoordigt 45 procent van het verbruik van het volledig gebouwenpatrimonium van het gemeentebestuur Wingene en is dus ook de grootste verbruiker. Juist om die reden investeert het gemeentebestuur zoveel in recreatiebad de Alk”, geeft Ann Mesure, schepen van Facility Management nog mee.

Energiezuinig werken

Deze vernieuwingen kaderen in een energie- en klimaatvriendelijke langetermijnvisie. De afgelopen jaren werden er onder meer zonnepanelen geplaatst, werd de verlichting vervangen door ledverlichting en werden oude niet condenserende gasketels vernieuwd door condenserende ketels. Daarnaast werd er een warmtekrachtkoppeling geplaatst die elektriciteit produceert en tegelijkertijd de opgewekte warmte inzet om het zwembadwater te verwarmen. Het sluitstuk was het vernieuwen van de luchtgroepen.

“De bestaande luchtgroepen en ventilatiekanalen in recreatiebad de Alk waren dringend aan vervanging toe”, legt Jens Danneels schepen van Sport uit. “De ventilatiekanalen in de kelder waren op diverse plaatsen gescheurd waardoor er veel ventilatiedebiet en dus warme lucht verloren ging. Door een energiezuinige luchtgroep met warmterecuperatie in combinatie met nieuwe ventilatiekanalen in de kelder zal een veel hoger rendement gehaald worden.

De totale kostprijs bedraagt 250.000 euro. Komende zomer wordt de volledige stookplaats in de sporthal, gelegen op het sportpark Wingene, vernieuwd. Ook voor deze werken kan men rekenen op steun van de provincie West-Vlaanderen.