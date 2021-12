Nieuwe heemkring ‘De Poperinghenaar’ van start: Meteen 150 leden

Deze week had de eerste officiële vergadering plaats van de nieuwe heemkring ‘De Poperinghenaar’. In minder dan een week sloten zich al 150 leden aan.

De drie oudste bestuursleden van Heemkring ‘Aan de Schreve’ – Stefaan Cossey, Pierre Impe en Willy Tillie – voelden zich niet meer thuis in de vereniging die ze zelf hadden opgericht wegens oeverloze discussies en meningsverschillen binnen het bestuur. Ze namen ontslag en werden een paar dagen nadien gevolgd door nog twee andere bestuursleden.

“Het was een afscheid met een dubbel gevoel: enerzijds de vele mooie herinneringen en momenten samen met een groep enthousiaste leden, anderzijds een wrang gevoelen om ons ‘geesteskind’, dat momenteel een spaarpot van ruim 72.000 euro heeft, zomaar uit handen te geven”, zegt Willy Tillie, gewezen voorzitter van Aan de Schreve, en nieuwe voorzitter van De Poperinghenaar.

De ‘oude garde’ sloeg de handen in elkaar en besliste meteen om een nieuwe heemkring op te starten. Eigenlijk een vreemde bedoening: twee heemkringen in één stad. “Ons doel is vrij eenvoudig: de werking van de vroegere heemkring in dezelfde lijn verderzetten, met name het verre en het recente verleden van onze streek op een populair wetenschappelijke manier brengen bij iedereen die zich interesseert voor Groot-Poperinge en de Westhoek”, aldus Stefaan Cossey.

Nieuw bestuur

Er werd beslist om een vzw op te richten en beroep te doen op ‘Quartus’ die het in minder dan vier dagen klaar speelde om de statuten in orde te brengen, bij de griffie te deponeren en in het Staatsblad te laten verschijnen.

De werking van de vroegere heemkring wordt in dezelfde lijn verdergezet

Willy Tillie is de nieuwe voorzitter, Stefaan Cossey is de secretaris en Pierre Impe wordt de speciale freelance medewerker bij het organiseren van daguitstappen en meerdaagse reizen.

Buiten de drie initiatiefnemers werden ook drie nieuwe personen aangesproken, die Groot-Poperinge zeer goed kennen. Frankie Caulier, de IT-man die de digitale communicatie verzorgt, heeft al zijn sporen verdiend in de lokale heemkunde met zijn meertalige Facebookpagina ‘Poperinghe, how it was, a place to remember’ die 3.400 volgers telt. Hij zorgt voor een eigen Facebookpagina en een eigen website van ‘De Poperinghenaar’. Sylvain Colaert, advocaat en wonend in Ieper, is een Poperingenaar in hart en nieren. Zelf noemt hij zich ‘een Poperingse missionaris in Ieper’. Hij staat in voor juridisch advies en de public relations. Fabien Goussey, penningmeester, is, na een jarenlange job in de bankwereld, de geknipte man om orde op zaken te stellen in de boekhouding.

Plannen

Het belangrijkste bindmiddel tussen de leden blijft ontegensprekelijk het tijdschrift, dat viermaal per jaar verschijnt, met een eerste nummer in maart 2022. In de lijn van de vroegere werking worden jaarlijks meerdere themawandelingen, bijeenkomsten, lezingen, uitstappen en reizen in verband met plaatsgebonden onderwerpen georganiseerd. Er staan al 16 activiteiten op de agenda. De eerste is een lezing door Willy Tillie op 18 februari 2022, onder de noemer ‘Poperinge langs straat en steeg’.

Lid worden kan door overschrijving van 25 euro op IBAN BE 55 0689 4355 9544 met de vermelding ‘De Poperinghenaar lidgeld 2022’.