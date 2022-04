Nieuwe gezichten op dienst Cultuur brengen vernieuwing in Ichtegem

Met Nele Inghelbrecht (44) en Cédric Cuvereau (23) beschikt het gemeentebestuur nu al een paar maanden over twee ambitieuze en gedreven persoonlijkheden. Ze kregen met cultuur, erfgoed, evenementen en toerisme een breed takenpakket toegewezen en blijken elkaar perfect aan te vullen.

Allebei hebben ze hun roots in Ichtegem. Nele woont in Bekegem en groeide op in de Belleboslaan. Cédric woont in Gent en groeide op in de Westkerkestraat. “Voordien werkte ik met mensen met een beperking”, opent Nele.

“Mijn langste staat van dienst is bij Rozenweelde in Aartrijke. Eerder hielp ik ook bij de opstart van Hof Demeersseman. Een tijdje terug begon ik opnieuw te studeren en ging ik voor een diploma orthopedagogie en sociaal werk. Mijn achtergrond moet je dus zoeken op sociaal vlak. Omgaan en werken met mensen dus”, zegt Nele Inghelbrecht.

Eerste werkervaring

“Voor mij is deze functie mijn eerste werkervaring”, zegt Cédric. “Van kindsbeen werd cultuur er bij mij ingelepeld. Mijn ouders namen me overal mee naar toe, naar de film, naar theater aan zee…we pikten het allemaal mee. In de kunstacademie in Oostende leerde ik viool spelen. Later ben ik naar drums overgestapt. Ondertussen ben ik lid van twee muziekbands.”

“Het is de bedoeling dat we de activiteiten die er al zijn verder uitwerken”, gaat Nele verder. “Zo gaan we opnieuw kinderen betrekken in de kunstambachtenbeurs in Ichtegem in het najaar. We gaan opnieuw voor drie edities van Wiek Fantastiek, een initiatief dat we vorig jaar voor het eerst lanceerden. Dit keer gaan we op de verschillende locaties telkens een andere centrale voorstelling aanbieden, dat is nieuw in vergelijking met vorig jaar. Verbeteren waar het kan, aanpassen waar nodig dus”.

“Gezien onze verschillende achtergrond vullen we elkaar perfect aan”, besluit Cédric. “Daarnaast kunnen we ook rekenen op enthousiaste collega’s. Er is een goede verstandhouding.”

