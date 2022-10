Nieuw politiehuis na anderhalf jaar toch nog officieel geopend

Vrijdagavond werd het nieuwe politiehuis van de Mira-politiezone officieel geopend. Morgen, zondag, kan het door het publiek bezocht worden tijdens Open Bedrijvendag.

Hoewel de politiemensen al ruim anderhalf jaar in de nieuwe politiegebouwen gehuisvest zijn, was het toch wachten tot gisteren eer het officieel kon geopend worden.

Het coronavirus zat daar uiteraard voor iets tussen. Meteen werd de opening ook gekoppeld aan een familiedag vandaag voor het personeel en gepensioneerde politiemensen en morgen kan het publiek een kijkje gaan nemen in het kader van Open Bedrijvendag.

Het politiehuis, een uit de kluiten gewassen kantoorgebouw, voldoet aan alle hedendaagse eisen om een goede politiewerking te garanderen. Videoverhoren, het cellencomplex, de video-commandokamer, het zijn allemaal zaken die met de modernste snufjes zijn uitgerust om efficiënt te kunnen werken.

Tijdelijke gedenkplaat

De aangekondigde minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, liet zich verontschuldigen. Hij was weerhouden door de begrotingsbesprekingen. Dit zorgde voor de politiemensen vrijdag voor enige zenuwachtigheid. De gedenkplaat aan de ingang van het gebouw maakte immers melding van zijn aanwezigheid bij de opening. Deze werd inderhaast vervangen door een tijdelijke gedenkplaat. De officiële zal later nog geplaatst worden.

De opening gebeurde dan door Waregems burgemeester en voorzitter van de politieraad, Kurt Vanryckeghem en korpschef Frederik Vandecasteele. Beiden toonden zich bijzonder trots op de nieuwe realisatie en de locatie. Het is gelegen in de Kalkhoevestraat in Waregem, vlakbij de E17. Op die manier kan de politie vlug uitrukken naar de andere gemeenten van de Mira-zone Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn en Zwevegem.

Zondag kan iedereen het politiehuis bezoeken tussen 10 en 17 uur. Naast het politiehuis is er nog een attractief politiedorp met allerhande politiediensten en -voertuigen. Wie een bezoekje wil brengen, moet wel zijn identiteitskaart meebrengen.

(GVZ)