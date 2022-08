Nieuw containerpark Oostende pas eind dit jaar open

De opening van het nieuwe containerpark wordt andermaal uitgesteld. De stad investeerde 4 miljoen euro in het moderne park, waar sommige fracties ook betalend worden. Het opent eind 2022. Ten vroegste. “Bepaalde bouwmaterialen en ook de elektronische chips zijn momenteel niet leverbaar”, zegt de bevoegde schepen Björn Anseeuw (N-VA).

De plannen voor het nieuwe containerpark in Zandvoorde werden nog uitgetekend tijdens de vorige legislatuur. Na de sluiting van het containerpark in Mariakerke was daar nood aan, en het was zelfs een verkiezingsthema in 2018. De nieuwe bestuursploeg zette die plannen verder: de realisatie van een groter en moderner containerpark in de Klokhofstraat in Zandvoorde, vlak naast het huidige afvalbakkenpark en de verbrandingsoven van de IVOO. Het resultaat zal gezien mogen worden.

Schepen Björn Anseeuw (N-VA) , bevoegd voor Openbaar Domein: “Het uitgangspunt is het comfort van de gebruiker. Het zal nog nooit zo gemakkelijk geweest zijn om het afval in de containers te dumpen. Nu moeten de mensen met het afval de trappen op om het in de container te gooien. In het nieuwe park rijden bezoekers met de wagen of de fiets op een verhoogd platform en laten ze het afval vallen in de containers die beneden staan.”

In het nieuwe park is er meer plaats. “Niet enkel voor de containers, maar ook voor de gebruikers. Veel meer mensen zullen hier terechtkunnen.” Anseeuw zegt dat de files, die tot voor kort tot in de Zandvoordestraat stonden, zullen verdwijnen: “Aanschuiven zal tot het verleden behoren. In het containerpark is er een lange aanrijstrook, maar het park is ook groter, waardoor er meer mensen tegelijk terechtkunnen en alles vlotter zal lopen.”

Betalen

Het containerpark blijft enkel toegankelijk voor Oostendenaars en tweedeverblijvers. De meeste fracties blijven ook gratis.

“Steenpuin en grof vuil worden betalend. Dat is niet onze keuze, maar wordt ons opgelegd door OVAM. De bijdrage die we vragen dekt nog niet eens de verwerkingskosten. Maar we schikken ons wel naar wat Vlaanderen ons oplegt, zonder dat we de mensen op kosten jagen.” Voor steenpuin bedraagt de kost 0,03 euro per kilogram.

Zicht op het nieuwe containerpark. Gedaan met trapjes op klauteren. Je rijdt tot waar je zijn moet en gooit je afval naar beneden. Maar sommige soorten afval worden wel betalend. © EFO

Ook grof vuil wordt betalend. “Dat is alles wat niet tot de andere fracties behoort, zoals meubels of voorwerpen bestaande uit verschillende materialen. Als het kleiner is, dan belandt het in de restafvalzak en alles wat daar niet in kan, is grof vuil.” Tarief per kilogram grof vuil: 0,15 euro.

Bij dat betalingssysteem hoort ook een weegbrug: de bezoeker betaalt volgens het verschil tussen de weegbrug bij aankomst en die bij vertrek. Voertuigen met een gemengde fractie (betalend en niet-betalend) moeten eerst de betalende fractie lossen, worden daarna opnieuw gewogen, en kunnen dan een tweede keer oprijden voor de gratis fractie. De parkwachters zullen controleren bij het oprijden van de weegbrug en zullen, net zoals nu, aanwezig zijn in het park voor begeleiding en sturing.

Oostende laat de beperking van maximaal twaalf beurten per jaar vallen. “Ook het containerpark in de Vuurtorenwijk blijft open, maar niet voor de betalende fracties.”

Vertraging

Er is wel een serieuze vertraging in het dossier: de aanzet werd nog in 2018 gegeven en vorig jaar luidde het dat het park zou openen tegen Pasen 2022. Die datum wordt nu opgeschoven naar eind dit jaar of begin 2023.

“We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. En wat mij betreft mocht het gisteren al openen, maar ik heb er jammer genoeg geen controle over ”, zegt de schepen. “De toegangscontrole en het portiersgebouw zijn nog niet afgewerkt, omdat bepaalde bouwmaterialen, zoals isolatie of sanitaire installaties, niet kunnen geleverd worden. Maar dat is een wereldwijd probleem. Ook de elektronische chips die nodig zijn voor de toegangscontrole en weegbruggen kunnen niet geleverd worden. Ook dat is een wereldwijd probleem. Uiteraard hebben we de installateurs aangesproken, maar zij laten weten dat de onderdelen momenteel niet leverbaar zijn en dat ze die ook van hun leveranciers niet kunnen krijgen.”

Oostende investeerde 4 miljoen euro in het nieuwe park. “Dat is zijn geld meer dan waard, want een goed werkend containerpark is een belangrijk onderdeel van de stedelijke dienstverlening.”