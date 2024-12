Nieuw CASH-punt in Rekkem geopend, binnenkort wel geen contant geld meer in Lauwe

Sinds vrijdag 20 december 2024 kunnen inwoners van Rekkem gebruik maken van een gloednieuw CASH-punt, gelegen op de Plaats 37. Dit initiatief is ontwikkeld door Batopin. Klanten van partnerbanken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC kunnen daarnaast hun saldo raadplegen en geld storten. In Lauwe verdwijnt binnenkort wel de mogelijkheid om contant geld af te halen.

“Met dit nieuwe CASH-punt verzekeren we een toegankelijke en veilige dienstverlening voor iedereen,” zegt Julie Kerremans, Public Affairs & Mediarelaties bij Batopin. “Het netwerk is ontworpen met de behoeften van de lokale gemeenschappen in gedachten. Zo wordt ervoor gezorgd dat cash geld vlot beschikbaar blijft, zelfs in een steeds digitalere samenleving.”

Verschuiving

Het nieuwe CASH-punt in Rekkem is een onderdeel van een landelijk netwerk van neutrale geldautomaten, beheerd door Batopin. Dit netwerk vervangt geleidelijk de traditionele automaten van de vier grootbanken. Het doel is een evenwichtige spreiding van automaten, gebaseerd op de werkelijke noden van burgers.

Kerremans benadrukt dat de locaties zorgvuldig worden gekozen: “Onze aanpak focust op de plaatsen waar mensen het vaakst contant geld nodig hebben. Dit zijn locaties zoals winkelstraten, horecagebieden en nabij openbaar vervoer. Het loskoppelen van automaten van fysieke bankkantoren maakt deze optimalisatie mogelijk.”

Toegankelijkheid en veiligheid

Het CASH-punt in Rekkem is uitgerust met diverse functies die de toegankelijkheid verhogen. Zo kunnen slechtzienden het stembedieningssysteem gebruiken, dat via een koptelefoon instructies geeft. Daarnaast zijn de toetsenborden voorzien van brailleschrift en kan het apparaat eenvoudig bediend worden vanuit een rolstoel.

Ook veiligheid staat centraal. De automaat heeft een systeem om meekijken over de schouder te voorkomen en biedt spiegels boven het scherm. Bovendien is er 24/7 cameratoezicht en een alarmsysteem om verdachte activiteiten te detecteren.

Sluiting in Lauwe

Hoewel het nieuwe CASH-punt in Rekkem voor opluchting zorgt, zal de situatie in Lauwe binnenkort veranderen. Op 14 januari 2025 sluit het KBC-automatenkantoor in de Wevelgemstraat. Dit betekent dat er in Lauwe geen mogelijkheid meer zal zijn om contant geld op te nemen.