Nieuw Borellebier smaakt nu al naar de lente

Dranouter profileert zich deze maand december als bierdorp van Heuvelland bij uitstek. Nadat de derde Moare werd voorgesteld is er nu een nieuw Borellebier. “We baseerden ons op ons Saison Borelle bier en gaven er een commerciëler smaak aan,” vertelt Lander Vandroemme van het Borellecomité.

Het is meteen het derde bier voor Borelle. Voor de 40ste editie werd een bier gebrouwen om de dag van de Borellewandeling te toosten op de verjaardag, voor de 42ste editie werd in 2017 een Saison Borelle op de markt gebracht door de brouwers Dieter en Tim Valentin beiden afkomstig uit Dranouter.

Hoog blond speciaalbier

“Saison Borelle werd gretig gedronken en door velen gesmaakt,” weet Lander. “Voor dit derde bier pasten we het recept zo aan dat iedereen er nu met volle teugen kan van genieten. Het Borellebier van 2022 is een hoog blond speciaalbier van 7,5 graden met een kruidige toetsen en een citrussmaak. Naar smaak toe plaatsen we het bier tussen een tripel en een IPA.” Het Borellebier wordt gebrouwen in de brouwerij De Feniks in Heule en is vanaf vandaag te verkrijgen in de lokale horeca- en handelszaken van Heuvelland. “En het wordt natuurlijk geserveerd met de Borelle van zaterdag 18 maart 2022. Net als de Rosellewijn.”

Het verhaal van deze huiswijn gaat terug op Piet Vercruijsse van ’t Heuvelhof in Dranouter en lid van het Borellecomité. Piet heeft al een aantal jaren druivenstokken staan op zijn domein aan de Zwartemolen. De vriendschap met wijnboer Ward Six resulteerde uiteindelijk in een eigen wijn en in blik. “Dit was nieuw en toen ook ongezien voor onze streek,” weet Lander.

Rosellewijn

“Maar nu bijna twee jaar verder moeten we toegeven dat de Westhoek nog niet helemaal klaar is voor wijn in blik. Qua gemak scoorde zo’n blikje hoog: het is lichter dan een glazen fles en je hebt geen kurkentrekker nodig. Deze theorie haalde het echter niet in de praktijk. Vandaar dat we nu uitpakken met een klassieke fles wijn. En we doopten die de Rosellewijn.” Aan de reeds bestaande ingrediënten van de wandeling, de borellekoeken met patakon, het vuurwerkje en de stropoppen worden nu ook twee lokale dranken toegevoegd. Borelle 2023 smaakt nu al naar meer.