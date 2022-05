Nieuw beheersplan biedt langetermijnvisie voor Haanse villawijk De Concessie

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) kwam donderdagmiddag het nieuwe beheersplan voor de villawijk De Concessie ondertekenen in De Haan.

“Het gemeentebestuur van De Haan weet dat ze met De Concessie een echte parel in handen heeft: veel toeristen verdwalen maar wat graag tussen de kronkelende lanen met witte villa’s en rode daken. Het is dankzij de strenge voorschriften dat deze unieke wijk haar eigen karakter behield en van de hoogbouwwoede gespaard is gebleven”, aldus Diependaele.

Langetermijnvisie

Sinds de bescherming van de volledige Concessie als dorpsgezicht in 1995, heeft de gemeente zich steeds actief geëngageerd om het erfgoed in de villawijk te bewaren en op te waarderen.

Met het nieuwe beheersplan is er opnieuw een langetermijnvisie. “Tien jaar geleden werd een herwaarderingsplan opgesteld voor De Concessie, sindsdien konden de bewoners een premie krijgen als ze hun pand volgens de regels van de kunst wilden restaureren. Want de gebouwen in De Concessie mogen dan wel in een beschermd dorpsgezicht liggen, ze zijn doorgaans geen beschermd monument en dus kwamen de eigenaars voordien niet in aanmerking voor subsidies”, legt burgemeester Wilfried Vandaele uit.

Erfgoedpremie

In het herwaarderingsplan werden, per gebouw, alle waardevolle elementen beschreven. Maar ondertussen was het verlopen, en vandaag is een ander instrument – het beheersplan – beter geschikt om het erfgoed van de villawijk te bewaren en op te waarderen. Met dit nieuwe beheersplan zorgt de gemeente de komende 24 jaar voor een langetermijnvisie om De Concessie te beheren.

Het geeft aan waar de gemeente met het onroerend erfgoed in de villawijk naartoe wil en hoe ze dat zal doen. “Het beheersplan is ook een leidraad voor eigenaars of gebruikers van het erfgoed, om hen te helpen met het toekomstig onderhoud en de eventuele restauratie van hun pand en tuin. En het plan biedt opnieuw de mogelijkheid om een erfgoedpremie aan te vragen”, aldus nog burgemeester Vandaele.

Beeldbepalende gebouwen

Ook voor het beschermd dorpsgezicht ‘Huizenrij Stationsstraat 1, Driftweg 1 tot 12’ werd een beheersplan opgemaakt, zodat ook deze eigenaars voor bepaalde werken een beroep kunnen doen op financiële ondersteuning. Beide beheersplannen werden ondertussen goedgekeurd en vandaag dus officieel ondertekend.

De Concessie werd vanaf 1889 gebouwd onder impuls van Koning Leopold II. De Belgische Staat gaf in dat jaar 50 ha duinen voor 90 jaar aan particulieren in erfpacht – vandaar de naam van de villawijk. Bouwen in De Concessie gebeurde volgens strenge voorschriften.

“Vandaag is dit urbanistisch model uit het einde van de 19de eeuw nog altijd gaaf bewaard. Het is vaag geïnspireerd op de toen opkomende tuinwijkgedachte en houdt rekening met het duinenreliëf. Het is ook een herinnering aan de opkomende vrijetijdsarchitectuur. Verschillende beeldbepalende gebouwen in de wijk zorgden voor het typisch uitzicht van De Haan. Het geeft de wijk een eigen karakter dat jaarlijks veel toeristen kan bekoren”, klinkt het nog.