Nick Vinckier woont en werkt straks vier jaar in Midden-Oosten: “In Roeselare liggen mijn roots, mijn leven is in Dubai”

Geboren in Roeselare, maar steeds meer een naam als een klok in Dubai. Als prille twintiger was Nick Vinckier de man die de Stereo Club boven de doopvont hield en Tournée Minérale op de kaart zette, nu rijgt hij sinds een viertal jaar de topjobs in de wereldstad in het Midden-Oosten aan elkaar. “Ik wil de rest van mijn leven in het buitenland slijten.”

Het verhaal van Nick Vinckier leest als een jongensboek. Als 16-jarige kerel uit Beveren-Roeselare zette hij mee zijn schouders onder het rapcollectief De Nieuwe Generoatie en richtte hij met Star Struck Label een eigen muziekbedrijfje op. Dat loodste hem richting het organiseren van feestjes in de toenmalige Grand Bazaar en de Stereo Club, een nachtclub in het Roeselaarse die in recordtempo bekend en berucht raakte. “Daar heb ik heel veel over het ondernemerschap geleerd”, zegt hij. “En vooral ook dat het nachtleven niet mijn habitat was.”

Nick trok opnieuw naar de schoolbanken en zwaaide in Howest af met een diploma PR & Reclame op zak. “Ik kon aan de slag bij DearMedia in Gent, waar ik uiteindelijk head of social was. Nadat het bedrijf overgenomen werd door Duval Union, een groep die zich in digitale transformatie specialiseert, kruiste er een project in Dubai mijn pad. De rest is eigenlijk geschiedenis.”

Luxeproducten

Aanvankelijk pendelde Nick nog tussen België en Dubai. “Om de week was ik er ter plekke aan de slag voor de Chalhoub Group: de grootste luxury retailer van het Midden-Oosten. Alle topmerken zoals Louis Vuitton, Louboutin, Dior… worden er via de groep verdeeld. Wij kregen de opdracht om de organisatie op digitaal vlak op een volledig nieuwe manier in de markt te zetten.”

Nicks werk viel zo in de smaak dat er uiteindelijk een joint venture tussen Chalhoub Group en Duval Union Consulting uit de bus kwam. “Toen ik die op de rails had gezet, was het de bedoeling dat ik ergens anders een soortgelijk kantoor zou opstarten. Maar de CEO van Chalhoub Group stelde me voor om als head of growth aan de slag te gaan. Ik zette het e-commerceverhaal van Faces, te vergelijken met ‘onze’ Ici Paris XL, in de markt en liet er de verkoop maal tien gaan. Nu ben ik head of corporate innovation. Ik bedenk nieuwe concepten en implementeer die binnen het bedrijf zelf. Zo zijn we recent gestart met een beauty on demand-service: binnen de vijftien minuten bezorgen we je favoriete beautyproduct aan huis.”

Veiligheidsgevoel

Dat Nick vandaag in Dubai zou werken, had hij tien jaar geleden nooit durven dromen. “Ik had ergens wel een internationale ambitie, maar dit is het resultaat van keihard werk en enkele opportuniteiten die toevallig mijn pad opkwamen.”

Zijn eerste kennismaking met zijn nieuwe thuis, waar hij sinds 15 februari 2018 met zijn echtgenote woont, verliep verbazend vlot, zegt Nick. “Ik had daarvoor al vijf maanden de kans om op een rustig tempo, mijn tijd verdelend tussen België en Dubai, de plek te leren kennen. En eigenlijk kan ik alleen maar pluspunten opnoemen. Zo is het veiligheidsgevoel hier extreem hoog. Ik kan in een koffiebar perfect mijn laptop en portefeuille onbewaakt achterlaten, even naar het toilet gaan, nog iets bestellen aan de bar… Ze zullen onaangeroerd blijven liggen.”

“Een boterham met preparé of echte Belgische frieten… daar geniet ik nu dubbel en dik van!

”

“Ook de clichés dat vrouwen hier minder vrijheid hebben, kloppen niet. Ze mogen zich kleden zoals ze willen en hebben evenveel kansen op de arbeidsmarkt. Mijn echtgenote, die in België politie-inspecteur was, volgde hier een modeopleiding en wil volgend jaar haar eigen kledinglabel lanceren.”

“Dubai is erg westers georiënteerd, mede door de massale aanwezigheid van expats, maar met respect voor de lokale normen en waarden. Enkel alcohol op straat drinken is not done. Maar dat doe je in België eigenlijk ook niet. De enige minpunten zijn de veel te warme zomers, vaak tot 45 à 50, graden Celsius en het altijd razend drukke verkeer.”

Belgische kost

De coronacrisis heeft Nick onder de Arabische zon best goed doorkomen. “Met dank aan het efficiënte leiderschap van Sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Er heerste drie maanden lang een totale lockdown en tegen eind mei was ik al dubbel gevaccineerd. En volgende week mag ik mijn boosterprik halen. Dergelijke doortastendheid zou België goed kunnen gebruiken, de Verenigde Arabische Emiraten heeft niet voor niets een van de meest bloeiende economieën ter wereld.”

Hoewel Nick ondertussen vier jaar in den vreemde werkt, zal hij de link met zijn thuisland en geboortestad nooit doorknippen, zegt hij. “Ik blijf Belg en Roeselarenaar in hart en nieren”, glundert hij. “Ik mis uiteraard vooral mijn familie en vrienden, maar ook de heerlijke Belgische kost zou hier niet misstaan. Een eenvoudige boterham met préparé of echte Belgische frieten… Elke keer ik op bezoek kom, geniet ik er dubbel en dik van.”

Niet terug naar België

Die kans krijgt Nick eind december, wanneer hij de kerstdagen in België zal doorbrengen. “Ik kijk er enorm naar uit om even terug te zijn”, stelt hij. “In Roeselare liggen mijn roots, maar mijn leven bevindt zich in Dubai. Enkele dagen herinneringen ophalen, oude vrienden terugzien of gewoon eens door het centrum van Roeselare kuieren, heerlijk.”

“Keer op keer moet ik vaststellen dat mijn geliefde Rodenbachstad stevig aan het evolueren is. Al is het er in vergelijking met Dubai wel erg rustig”, glimlacht hij. “Dit is echt een city that never sleeps. Hier zal ik ook oudejaar vieren, want onze thuis ligt nu in Dubai.”

Ooit terugkeren naar België is dan ook niet aan de orde. “Dat zie ik niet snel gebeuren”, aldus Nick. “Voorlopig zitten we hier zeer goed, maar ik sluit niet uit dat we binnen een vijftal jaar ergens anders wonen. Ik heb het nogal op groeilanden en -regio’s begrepen. Latijns-Amerika of sub-Sahara-Afrika… wie weet.”

“Zolang ik maar in een omgeving terechtkom waar ik in een innovatieve marketingsector uitgedaagd wordt om het beste van mezelf te geven en ik de nodige steentjes kan verleggen.”

(PV)