Nele verhuist van Dilbeek naar Poperinge met haar kapsalon Ziezo

In de Casselstraat 257 in Poperinge vind je sinds kort het nieuwe kapsalon Ziezo van Nele Decrock. Ze woonde negen jaar in Dilbeek waar ze het gelijknamige kapsalon uitbaatte. Samen met haar gezin keerde Nele terug naar haar roots, de Hoppestad. “Het is een risico, maar ik ben ervan overtuigd dat het met mijn kennis en ervaring hier ook zal lukken”, vertelt Nele.

De Poperingse Nele Decrock (47) had haar eigen kapsalon in Dilbeek, waar ze samen met haar gezin ook woonde. “Ik ben afkomstig uit Poperinge en we zakten nog heel regelmatig af naar de Hoppestad. We wisten dat we ooit zouden terugkeren naar Poperinge, maar we hadden gedacht dat we die stap pas zouden zetten als we gepensioneerd waren”, zegt Nele die getrouwd is met Erik Van Hoey. Ze is mama van vier kinderen: Laurens, Elissa, Jelena en Jonas. “Op een bepaald moment vroegen de kinderen waarom we moesten wachten met die verhuis. Na even wikken en wegen hebben we de sprong gewaagd.”

Samen met haar gezin verhuisde Nele naar haar ouderlijk huis. “Het huis hebben we in tweeën gesplitst. Mijn mama, Noëlla Deruytter, woont in de ene helft en wij wonen in de andere helft. Dat deel hebben we volledig verbouwd tot onze eigen woning met een nieuw kapsalon in de ruimte waar vroeger het kantoor van mijn vader Albert Decrock was. Een ander pluspunt aan deze locatie is de eigen parking.”

Herkenningspunt

Haar kapsalon in Dilbeek droeg ook de naam Ziezo. “Het logo en de naam heb ik behouden zodat mijn klanten uit Dilbeek toch een herkenningspunt hebben als ze naar Poperinge afzakken.” Het nieuwe kapsalon in Poperinge opende begin dit jaar de deuren. “Het is spannend, want het is natuurlijk ook wel een risico. In Dilbeek had ik een goed draaiende zaak, nu moet ik vanaf nul herbeginnen. Ik ben ervan overtuigd dat het met mijn kennis en ervaring ook hier zal goed komen. Bepaalde klanten maakten al nieuwe afspraken en dat doet deugd. Ik kreeg ook al klanten uit Dilbeek over de vloer die mij als vaste kapper willen behouden, ook dat is fijn natuurlijk.”

Persoonlijke behandeling

Na haar kappersopleiding, studeerde Nele regentaat schoonheidszorg en haarverzorging. “Daarna werkte ik bij de bekende kapper De Ridder in Brugge en vervolgens veertien jaar voor L’Oréal Professionnel in Brussel, waarvoor ik les gaf aan kappers over heel Vlaanderen. In Dilbeek had ik mijn eigen kapsalon en nu ben ik hier”, vertelt Nele. “Mijn klanten behandel ik persoonlijk, daarom werk ik ook bewust alleen. Wanneer mensen hier vertrekken, wil ik dat ze zich goed voelen. Mijn klanten zijn geen nummer en dat vind ik heel belangrijk. Als kapper luister en overleg ik wat hun wensen zijn en daar zal ik mijn eerlijke en professionele advies op geven.”

Kapsalon Ziezo, Casselstraat 257 in Poperinge, is op dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30 tot 18 uur. Op zaterdag van 8.30 tot 14 uur. Enkel op afspraak via 057 36 07 49.