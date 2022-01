Natuurpunt Gaverstreke vestigt nieuw ledenrecord

Natuurpunt Gaverstreke zette 2022 in met een geslaagde nieuwjaarswandeling. “Tussen de coronagolven door werkten we in het voorbije jaar hard aan meer en betere natuur in Harelbeke en Deerlijk”, verduidelijkt voorzitter Yann Feryn uit Deerlijk.

“Het aantal bezoekers in onze gebieden scoorde record na record. Ons ledenaantal deed er, voor het zoveelste jaar op rij, nog eens 10 procent bij. Bijna 750 gezinnen steunen momenteel onze afdeling.”

“We kijken positief naar 2022. Er wordt in beide gemeenten een extra tandje bijgezet. We schatten dat Natuurpunt hier tegen het eind van het jaar meer dan 40 hectare zal beheren, waarvan 8 in eigendom. Ondertussen zetten wij ons in voor de natuur en biodiversiteit elders in de buurt. Een grote variatie aan wilde planten en dieren zijn het bewijs van een kwaliteitsvolle leefomgeving. Wij vinden dat onze kinderen later ook recht hebben op natuurrijke open gebieden.”

“Het zijn niet alleen onze 15 enthousiaste bestuursleden die zich inzetten. Tientallen mensen kwamen het voorbije jaar helpen tijdens natuurbeheerwerken, we ontmoetten honderden mensen op onze geleide wandelingen en ervaarden de steun van de gemeente Deerlijk, de stad Harelbeke en de Provincie West-Vlaanderen.” (DRD)