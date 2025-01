Nathalie (50) is de Krak van Blankenberge: “Hebben er mensen mee uit eenzaamheid gehaald”

Nathalie Dobbels (50), zaakvoerster van damesboetiek Nathalie D. Fashion in de Molenstraat, werd door onze lezers verkozen tot Krak van Blankenberge. Aanleiding was haar project met de ‘granny squares’: niet alleen gaven die de winkelstraten meer kleur, het bracht de Blankenbergenaars ook samen. “Ik ben heel dankbaar dat er massaal op mij gestemd werd; súper blij ben ik met die Krak-titel!”

Nathalie Dobbels Privé Getrouwd met Dirk Devinck, mama van Keanu en Britt. Opleiding/loopbaan Volgde textielopleiding bij de Zusters Maricolen in Brugge. Startte in 2006 haar eigen kledingzaak op het Manitobaplein. “In 2014 kwam in de Molenstraat het pand vrij waar mijn meter ooit haar winkel oprichtte. Sindsdien is mijn modezaak Nathalie D. Fashion daar gevestigd”, aldus Nathalie. Vrije tijd “Mijn voornaamste hobby is haken, m’n grootste passie mijn gezin en winkel. Het mooiste moment van 2024 was de geboorte van onze kleindochter Renée.”

Nathalie, die op 27 januari 51 wordt, haalde de mosterd in Torrevieja, maar ook in haar thuisstad Blankenberge waren de ‘granny squares’ vlug ingeburgerd. Nathalie richtte daarvoor een haakgroepje op dat na één dag al meer dan honderd leden telde. “Voor mij was die Krak-nominatie op zich eigenlijk al een mooie kroon op ons werk”, zegt ze bescheiden. “Ik was zelf ook zó aangenaam verrast toen ik dat leuke nieuws in december te horen kreeg. Zoiets had ik helemaal niet verwacht, en al zeker niet nadat ik te weten kwam wie mijn ‘tegenstrevers’ – ik gunde het ze allemaal even hard – waren. Ik had zoiets van ‘die of die zal wel winnen’, maar in de laatste week dat er gestemd kon worden, heb ik het dan op mijn Facebookpagina toch nog maar eens gedeeld. Ik dacht, je weet maar nooit… En kijk, nu hebben we dat kroontje zowaar ook verzilverd.”

Sociaal project

Nathalie is trots op de titel, en da’s meer dan terecht. Haar granny squares vielen bij de Blankenbergenaars zo in de smaak, dat ze massaal voor haar stemden. “Toen bekend werd dat ik bij de genomineerden was, heb ik daar in de winkel veel positieve reacties op gekregen van klanten. Dat was voor mij ook nog eens een fijne bevestiging”, glundert ze. “Heel dankbaar dus dat er uiteindelijk massaal op mij gestemd werd; súper blij ben ik met die Krak-titel. Ik wil deze graag opdragen aan alle enthousiaste medehaaksters, aan Erika Feys die gedurende het gehele project mijn rechterhand was, en tot slot ook aan Cindy van de Willem Tell omdat we haar zaaltje mochten gebruiken.”

Door de vele helpende handen werd het uiteindelijk ook een sociaal project. “Mensen samenbrengen met een passie en daar zelf óók gelukkig van worden… Je kan je niks beters wensen toch? Het bracht niet alleen veel mensen in contact met haken, maar ook met elkaar: we hebben er mensen mee uit de eenzaamheid gehaald. Da’s vandaag een actueel thema”, klinkt het. De ‘granny square challenge’ oversteeg uiteindelijk zelfs haar badstad. “Via de post kregen we van overál lapjes wol toegestuurd, van mensen die over ons project gelezen hadden op sociale media. Zo is het echt een eigen leven gaan leiden”, klinkt het.

Kerstboomdroom

Nathalie had eigenlijk ook nog een andere droom, maar da’s voorlopig toekomstmuziek. “Ik heb een tijdje rondgelopen met het idee voor een grote ‘granny squares kerstboom’ op het Manitobaplein, en ditmaal zou ik de lapjes wol laten sponsoren om dan de volledige opbrengst te schenken aan Kom Op Tegen Kanker. Deze winter was dat helaas niet mogelijk, maar wie weet misschien volgend jaar.”