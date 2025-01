Nachtopvang voor daklozen doet even decor als concertzaal tijdens voorstelling Chambres d’O: “Alles aanwezig om het gezellig te maken”

Zaterdag vormde het Doorgroeihuis, de nachtopvang voor daklozen in Oostende, even het decor als concertzaal tijdens een nieuwe editie van huiskamerfestival Chambres d’O. “Dit is meteen een leuke manier voor het publiek van buitenaf om de werking te leren kennen”, klinkt het. Damast Duo trad er twee keer op voor zo’n zestig mensen, waaronder enkele daklozen.

Met Chambres d’O, een samenwerking tussen KAAP, kleinVerhaal, De Grote Post en Theater aan zee, worden huiskamers omgetoverd tot een heus decor voor culturele voorstellingen. Inwoners van Oostende stellen dan hun huiskamer open voor artiesten. Dat gaat van literatuur en circus, tot dans en een muzikale voorstelling. Dit jaar namen veertig huiskamers deel, goed voor zo’n negentig voorstellingen.

Eén huiskamer was echter wel heel bijzonder. Dieter Debruyne van kleinVerhaal koos de nachtopvang van het Doorgroeihuis als een van de locaties. “Kijk, het is de bedoeling dat we warme en gezellige plekken kiezen”, duidt Dieter. “We kennen onze eigen huiskamer als een plek om gezellig bij de haard te zitten. Maar ook de nachtopvang is een belangrijke plek in Oostende, waar daklozen een bed kunnen krijgen voor een nacht. De medewerkers hier doen heel hard hun best om er een warme plek van te maken. Er is een soort living, met zetels, een televisie. Alles is aanwezig om het samen gezellig te maken.”

We vonden het belangrijk om ook hier iets te programmeren. Niet alleen voor de daklozen zelf waarvan er trouwens enkele aanwezig waren, maar ook voor publiek van buitenaf. “Op die manier leren de mensen de werking kennen”, klinkt het verder. De violist Shalan Alhamwy en accordeonist Jonas Malfliet, beter bekend als het Damast Duo, brachten er nummers uit hun jongste album “Berenjacht”. “Ze deden dat twee keer voor een zestigtal mensen.”

Cliché

Voor het Doorgroeihuis zelf, was de voorstelling leuk meegenomen. Marie Vermeesch, opbouwwerker in het Doorgroeihuis, keek en zag dat het goed was. “We vinden het uiteraard leuk dat we onze woonkamer kunnen openstellen voor publiek van buitenaf”, zegt de vrouw. “Op die manier kunnen we onze doelgroep, de werking en de problematiek opentrekken. Er is altijd wel een cliché beeld over wat dakloosheid is. We willen tonen dat dat zich tegenwoordig eigenlijk op een heel andere manier manifesteert.”

Daklozen kunnen zich elke dag aanmelden om ’s nachts een warm bed te krijgen. In het Doorgroeihuis is er plaats voor 26 mensen tijdens de wintermaanden. In de zomer wordt die capaciteit teruggeschroefd naar twintig mensen. Ter plaatse krijgen ze een warme maaltijd voorgeschoteld en kunnen ze zich douchen. “Er zijn mensen die geen plaats hebben en dat aantal zien we stijgen doorheen de jaren. Dat is jammer, want het liefst zou je iedereen een plaats willen geven.”

Een van die daklozen is Frank Demeulemeester (60). Frank werd door omstandigheden dakloos en is dankbaar voor wat ze in het Doorgroeihuis voor hem doen. “Dit is extra leuk meegenomen”, duidt Frank. “Overdag bevinden wij ons normaal buiten deze muren. Maar dat we nu zo’n voorstelling mee kunnen pikken, maakt van deze dag een extra leuke dag.”