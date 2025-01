Nachtelijke huisvuilophaling in Bredene blijkt voltreffer: “Snel opgepikt door de inwoners”

Twee weken nadat de nieuwe regeling voor huisvuilophaling van start ging, heeft Bredene zich volgens milieuschepen Kelly Spillier al aardig aangepast aan de nieuwe gewoonte om de vuilniszak na 17 uur buiten te zetten voor de nachtelijke ophaling. “De start was wat moeilijk door een ongelukkige communicatie, maar veel negatieve reacties hebben we nog niet ontvangen.”

Een late vraag om enkele straten naar een andere ophaalzone te verhuizen door de firma Dekeyser lag volgens schepen Spillier (Vooruit) aan de basis van de verwarring bij heel wat Bredenaars. “Dekeyser wilde de zware ophaalronde op dinsdag aanpassen. Die vraag kwam rijkelijk laat en nadat de nieuwe afvalkalender al was gedrukt. We hebben de ophaalfirma daarom gevraagd een nieuwe versie, op haar kosten, te drukken. Iedereen in de betrokken straten heeft die nieuwe kalender intussen in de bus gekregen.”

Aanpassen

Veel negatieve reacties kreeg de schepen intussen niet. “Die vind je blijkbaar enkel op sociale media. Ok, enkele inwoners die ploegenwerk doen hebben nu een probleem om de vuilniszak tijdig buiten te zetten. Maar ook in de oude regeling waren er mensen met dat probleem.

En de poetsdiensten van appartementsgebouwen, die de afvalzakken op straat zetten, zullen misschien een andere oplossing moeten zoeken. Maar we gaan ook niet direct sanctioneren. We geven de Bredenaars de tijd om zich aan te passen.”

Nu al gewoonte

Opmerkingen over een verstoorde nachtrust, die hebben ze volgens Spillier aan het Centrumplein nog niet ontvangen. “Opnieuw, die lees je enkel op sociale media. De vraag om ook de gele GFT-zak nachtelijk op te halen, is dan weer terecht. Laat het duidelijk zijn: dat ligt in onze bedoeling.”

Op haar dagelijkse fietsronde door de gemeente ziet Spillier inmiddels al veel minder groene zakken in het straatbeeld. “Onze inwoners hebben de nieuwe gewoonte dus al goed opgepikt.”

Spillier is vooral blij dat de nachtelijke ophaling plunderende meeuwen heeft gedwarsboomd. “Er ligt duidelijk minder restafval uit opengepikte zakken op straat. En dat is goed nieuws voor onze straatkeerders, die vroeger elke dinsdag en woensdag op pad mochten op de rommel op te kuisen. Een klus die je als inwoner overigens zelf behoort te doen…”

Overlast halveren

De milieuschepen hoopt het ophalen van restafval in de toekomst te kunnen beperken tot eens in de twee weken. “Dat kan als we nog meer gaan sorteren en er meer afvalstraten bij komen. Dan zal de eventuele overlast meteen ook gehalveerd zijn.” (MM)