Na plotse wielergeschiedenis blikken ‘Beir van Klerkn’ en zijn Zotten vooruit naar het échte feest met gratis bier, speciale shirts en ereburgerschap

“Wuk goat ’n doen, tè?” Veel inwoners van Klerken en Houthulst zochten zondagnamiddag plots de livestream van het eerste WK gravel en keken vol verwondering hoe hun “beir” Gianni Vermeersch geheel onverwacht naar de historische regenboogtrui stoomde in Italië. Zijn “Zotten” begonnen volop te vieren in het lokaal supporterscafé en verlangen nu naar de thuiskomst van de kersverse wereldkampioen, die ereburger wordt en trakteert met gratis bier. “Dat wordt het échte feest”, klinkt het veelbelovend.

Waar was jij toen Gianni Vermeersch wereldkampioen werd? Die vraag stelden we in z’n streek aan enkele zelfverklaarde ‘Zotten van Gianni’, de leden van zijn supportersclub in thuisgemeente Houthulst.

“Ik moest een beetje ‘zeuren’ tijdens de voetbalderby tegen SVD Kortemark: vanop de bank keek ik naar de livestream van het WK op mijn smartphone”, verrast Klaas Demeyer-Gombeir (39). Hij voetbalt voor de Houthulstse vierdeprovincialer Eendracht Jonkershove en is voorzitter van Gianni’s supportersclub.

“Ik was blij dat ik de laatste kilometers kon volgen, maar had enorm veel last van zenuwen”, vervolgt Klaas. “Ik probeerde mijn emoties te verduiken en merkte dan dat ik niet de enige was: heel wat streekbewoners stonden rond het veld op hun smartphone te kijken. Velen wisten ook dat ik daar mee bezig was en riepen dikwijls het aantal kilometer en de voorsprong van Gianni. Tijdens de match kon je duidelijk horen, wanneer hij over de meet kwam. Gianni is gekend in de streek en wij zijn apezot van hem.”

Klaas heeft een speciale band met Gianni, die dit jaar dertig wordt. “We zijn allebei Klerkenaars: inwoners van het Houthulstse dorp Klerken. Vandaar mijn bijnaam voor hem: de Beir van Klerkn”, wijst Klaas naar zijn T-shirt. “Na vijftien keer doodgaan kan Gianni op het einde van een lastige wedstrijd nog steeds tussen de toppers zitten. Toen hij een kleuter was, had hij al een minikoersfietsje. Hij was meteen verslaafd aan de sport en samen gingen we graag supporteren voor zijn papa Stefaan.”

Preus

Papa werd nooit prof, maar bleek ook geen pannenkoek: hij won drie keer de Ieperse Kattekoers. “Ik volgde het WK thuis en was zeer geëmotioneerd. Wat was ik er graag bij geweest”, aldus Stefaan. “Op gravel rijden, doet Gianni graag en dat kan hij goed, maar dit was niet tegen Jantje en Mietje, hé. We zin preus lik e pekke, zoals we hier in Klerken zeggen.”

Met familie en vrienden van Vermeersch ging Stefaan zondagavond vieren in het Rooneplezier, het supporterscafé van de Zotten op de grens van Houthulst en Diksmuide. “Eerlijk, wij waren hier aan het kijken naar de match van Anderlecht”, bekent cafébaas Bart Vanhee (33). “En dan kwamen de berichtjes. Goed Gianni, sterk Gianni… Ik haalde mijn laptop erbij en zag die voorsprong: vijf minuten! Wie zou dat nog dichtrijden?”

“Wuk goat ’n doen, tè?” klonk het onder de verbaasde cafégangers, die ook de volle aandacht gingen richten op hun “beir”. “Hij gaat dat binnenhalen, hé”, voorspelde Bart. “En effectief. Iedereen content hier! Wat een feest! Het gemeentebestuur hing al snel aan de lijn om een gratis vat te geven in het café. Best dat het maandag mijn sluitingsdag was.”

Telefoon ontploft

“Toen ik maandagochtend vertrok naar het werk, moest ik even stoppen om een koud blikje cola tegen mijn façade te houden”, lacht Stefaan. “Mijn telefoon is ontploft. De mensen jeunen het hem. Weet je wat er allemaal op je afkomt? Vroeg ik hem aan de telefoon. Ik denk van niet. Gianni toont nu vrijdag voor het eerst zijn trui in een gravelwestrijd in Italië en komt dan naar huis.”

“Ik trakteer met een gratis vat, we gaan zeker nog een feestje bouwen wanneer ik thuiskom”, belooft Gianni vanuit Italië. “Ik ben een beetje moe. Het was een lange wedstrijd en zondagavond heb ik al een teugsje gedronken. En dan opstaan met die trui naast mij. Een zalig gevoel. Ik word momenteel geleefd en ben dat niet gewoon, maar ik geniet.”

In Houthulst bereiden ze zich voor om hun held passend te huldigen. “We zullen hem ereburger maken”, kondigt burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) aan. “Wanneer we de titel precies toekennen, moet nog besproken worden.”

In het supporterscafé worden plannen gesmeed. “Een wereldkampioen in je café, dat maak je niet elke dag mee”, zegt Bart. “We zijn een vlag aan het maken met Gianni en de driekleur. Daarnaast laat ik speciale T-shirts maken voor mijn broer en ik.” Ook Klaas denkt aan nieuwe shirts. “We hebben al gevierd, maar straks volgt het échte feest. Want dit gaan we hier niet meer meemaken.” (TP)