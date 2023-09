Na hongerstaking en zwarte vlaggen kreeg Franky zijn Vietnamese vrouw naar Ieper: “In maart verwachten we ons eerste kindje”

Het kostte hem bloed, zweet, tranen en een korte hongerstaking maar bijna een jaar na zijn huwelijk met Mai Thi Nha in Vietnam is Ieperling Franky Defauw erin geslaagd zijn kersverse vrouw naar België te krijgen. Nu kunnen ze eindelijk hun nestje bouwen in de Dikkebusseweg. Dat mag je letterlijk nemen, want in maart volgend jaar verwachten ze een baby.

Franky Defauw (57) en Mai Thi Nha (38) stapten op 5 oktober 2022 in Vietnam in het huwelijksbootje. “Zo’n zes jaar geleden ging ik voor het eerst naar Vietnam”, vertelt Franky. “Het is een prachtig land dat me enorm fascineerde. Nha leerde ik twee jaar geleden kennen via het internet. We werden verliefd en besloten te trouwen.”

Schijnhuwelijk

Dat het huwelijk en de komst van Nha naar België wat papierwerk zou vergen, had Franky wel verwacht, maar het werd een echte lijdensweg. “In januari 2023 was er een groot huwelijksfeest in Vietnam en het was de bedoeling dat Nha daarna met mij zou meekomen naar België, maar haar visum raakte maar niet in orde. De Dienst Vreemdelingenzaken wilde eerst onderzoeken of het geen schijnhuwelijk was.”

Het wachten dreef Franky tot wanhoop. Hij hing zwarte vlaggen op aan zijn woning in de Dikkebusseweg en ging zelfs even in hongerstaking. “Tien dagen heb ik enkel een klein beetje water gedronken”, vertelt Franky. “Het was een drukkingsmiddel. Het enige dat het heeft teweeggebracht is dat er sneller een onderzoek is geweest door de politie in verband met een eventueel schijnhuwelijk. We zijn dus heel grondig onderzocht geweest, maar uiteindelijk is men tot de conclusie gekomen dat alles in orde was van in het begin.”

Samen leven opbouwen

Zo zijn Nha en Franky op 31 augustus toch samen in België aangekomen. “Het visum werd toegekend eind juli, maar we hadden nog een paar weken nodig om alles af te ronden in Vietnam. Uiteraard zijn we nu heel blij om hier samen ons leven te kunnen beginnen opbouwen.”

Mai Thi Nha heeft het al naar haar zin in Ieper. “Ik voel me hier heel goed”, vertelt ze. “Iedereen is heel vriendelijk, al is het wel een beetje kouder dan in Vietnam. We hebben al de streek verkend en zijn al naar de zee geweest. Ieper is alvast een heel mooie stad.” En er is nog meer heuglijk nieuws. “Wat de toekomst brengt? We gaan nu eerst alles in orde brengen voor de baby, want Nha is zwanger! De bevalling is uitgerekend op 2 maart”, besluit Franky.