Franky gaat in hongerstaking om vrouw naar België te krijgen: “Alleen halve liter water per dag”

Omdat zijn pogingen om het visum van zijn Vietnamese echtgenote in orde te krijgen telkens mislukken, is Ieperling Franky Defauw (57) sinds woensdag in hongerstaking. “Ik drink nog een halve liter water per dag, dat is alles”, zegt hij. De man hing een zwarte vlag op aan zijn huis, met een boodschap voor het stadsbestuur. Dat wijst iedere verantwoordelijkheid van de hand.

‘Voor stad Ieper: als je niet weet waar de klepel hangt, moet je de klok niet luiden!’ Die boodschap schreef Franky Defauw op een zwarte vlag die hij deze week aan zijn huis hing. Vorige week slaakte de Ieperling in deze krant nog een wanhoopskreet omdat zijn Vietnamese echtgenote Mai Thi Nha, met wie hij op 22 oktober vorig jaar trouwde in Phu Cat, er maar niet in slaagt een visum voor België te krijgen.

Geweigerd

Ondertussen kreeg hij van de dienst Vreemdelingenzaken te horen dat zijn vrouw de toegang tot ons land geweigerd wordt. De man wijst daarvoor met een beschuldigende vinger naar de dienst Leven van de stad.

Bevoegd schepen Ives Goudeseune (Vooruit) wast zijn handen in onschuld: “De dienst Leven voert altijd de wettelijke procedures uit, met zorg voor de burger en respect voor zijn integriteit. Het al dan niet toekennen van een visum berust bij de dienst Vreemdelingenzaken en de ambassade. Dit is niet de bevoegdheid van de dienst Leven. Onze dienst kan die beslissing ook niet beïnvloeden. De dienst Leven heeft de man herhaaldelijk geïnformeerd dat hij zich tot betrokken diensten moet wenden om zijn verzoek te staven.”

Geen reden bekend

Maar Franky blijft ervan overtuigd dat de stad stokken in de wielen steekt. “Over de reden waarom mijn vrouw de toegang tot ons land geweigerd wordt, is niets bekend. Mijn vrouw is niet bereikbaar via e-mail. Ze woont bij haar moeder in een klein dorpje in Vietnam, waar de internetverbinding zeer slecht is.”

Vijf maanden

“Deze beslissing van de dienst Vreemdelingenzaken kan niet spontaan gebeurd zijn. Na de registratie op 12 oktober 2022 is mij verschillende keren bevestigd dat het vijf maanden zou duren voor een beslissing zou genomen worden. Ik ben er honderd procent zeker van dat iemand dit dossier uit de stapel gehaald heeft om het snel negatief te behandelen. De dienst Vreemdelingenzaken moet altijd autonoom beslissen. Dat is hier niet gebeurd. Iemand van de stad Ieper heeft ingegrepen.”

De beslissing komt als een mokerslag voor Franky. “We zitten in zak en as”, zegt hij. “Omdat er weinig andere opties overblijven, heb ik beslist om in hongerstaking te gaan voor mijn vrouw. Het drinken van water zal ik beperken tot een halve liter per dag. Ik heb ook een zwarte vlag uitgehangen aan mijn huis, met daarop een boodschap voor de stadsdiensten.”

Wat zegt dossier?

Schepen Goudeseune blijft bij zijn standpunt dat Ieper geen invloed kan uitoefenen op de visumaanvraag: “Zolang het visum niet in orde is, kan de dienst Leven geen beslissing nemen. Die beslissing is natuurlijk afhankelijk van wat er in het dossier staat, en daarover kan ik moeilijk iets zeggen. In plaats van de stadsdiensten te bestoken met mails en verwijten van racisme, zou de man zich beter wenden tot de dienst waar die beslissing genomen wordt. En dat is niet de Ieperse dienst Leven.”