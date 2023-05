N-VA Brugge stelt voor om Belfort te restaureren via crowdfunding en met private sponsors

Het Brugs stadsbestuur zal op dinsdag 30 mei de gemeenteraad vragen om het beheersplan voor de restauratie van het Belfort goed te keuren. Die werken kosten 38 miljoen euro. De Brugse N-VA stelt voor om het project deels te financieren via crowd funding en private sponsoring.

Brugges mooiste en meest iconische monument is toe aan een grondige renovatie. De herstellings- en aanpassingswerken worden nu al geraamd op maar liefst 38 miljoen euro. Daarvoor kijkt het huidige Brugse stadsbestuur naar de Vlaamse Overheid, N-VA Brugge ziet nog extra mogelijkheden.

Realisme

“Begrijp ons niet verkeerd, ook wij vinden dat Vlaanderen hiervoor best diep in de buidel mag tasten. Het gaat immers om een van de meest indrukwekkende middeleeuwse bouwwerken van Vlaanderen dat jaarlijks door miljoenen mensen wordt gefotografeerd en vorig jaar door bijna 200.000 toeristen en Bruggelingen werd bezocht en beklommen. 83 meter of 366 trappen hoog”, zegt Vlaams parlementslid Maaike dee Vreese.

“Tegelijk moeten we dit dossier realistisch bekijken. Vlaanderen voerde de voorbije jaren een stevig en ambitieus beleid inzake de bescherming en opwaardering van ons Onroerend Erfgoed. We zullen ons hard inspannen om zo veel mogelijk financiële ondersteuning naar onze stad te brengen”, vervolgt de lijsttrekker van N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024.

“Iedereen weet goed dat de Vlaamse financiële middelen niet onuitputtelijk zijn en er staan nog talloze prachtige Vlaamse dossiers in de wachtrij. Daarbij moeten we ook rekenen dat het hele Vlaamse restauratiebudget nu 100 miljoen euro per jaar bedraagt”.

Stadskas leeg

Fractievoorzitter Geert Van Tieghem wijst erop dat de Halletoren ooit de functie had van schatkamer, de zogenaamde thesaurie ,waar het geld en ook de belangrijke stadskeuren werden bewaard: “Maar de Brugse stadskas is bijna leeg, zo blijkt uit de jongste cijfers. Dit dossier wordt dus voor het volgende stadsbestuur een zware financiële dobber.”

“Sinds 1999 staat ons Belfort op de Unesco-lijst van Werelderfgoed. We steunen voluit de plannen om dit unieke gebouwencomplex grondig onder handen te nemen, te herstellen en te bewaren voor de toekomst.”

“Zowel het binnen- en het buitenschrijnwerk als de gevels, de klokken en de beiaard, de vloeren, de dakstructuren en nog zoveel meer zijn toe aan renovatie. Dat moet steeds met het grootse respect voor de authenticiteit gebeuren. Maar deze werken zullen dus veel geld kosten. Als het bedrag van 38 miljoen klopt, dan betekent dit omgerekend 320 euro per Bruggeling…”

Creatieve oplossingen

Bijgevolg wil de Brugse N-VA fractie ‘creatieve oplossingen’ aanreiken, die inpikken op de beleidsvisie van Vlaams minister van Matthias Diependaele. “Net als op andere plaatsen al gebeurde zou men voor het Belfort en de hallen kunnen aankloppen bij privébedrijven en personen om deze restauratie mee te helpen betalen,” oppert gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche.

“Zo werd restauratie van de Tempel van Venus en Roma in het Forum Romanum (2,5 miljoen euro) betaald door een gekend Italiaans modehuis. Ook de Heilig Grafkerk in Jeruzalem werd hersteld met hulp van privéschenkingen, net zoals de verwoeste Notre-Dame van Parijs.”

“Uiteraard moeten daaromtrent vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt om de eigenheid van het gebouw op geen enkel manier te schaden. In het geval van overheidsgebouwen kan nooit sprake zijn van een ‘verkoop’ of overdracht aan privé eigenaars.”

Crowdfunding

Ook in eigen land bestaan er volgens Pol Van Den Driessche voorbeelden: “De duizendjarige Abdij van Park in Leuven herleefde mee dankzij het geld van particulieren en bedrijven. Wij, Bruggelingen, deden het eigenlijk al eens: het laatste stuk van de restauratie van de Bidkapel in het Gruuthusemuseum kon worden afgewerkt door crowdfunding via de verkoop van flessen bier. En de bierpijpleiding even verderop kon men realiseren omdat mensen, vooral Brugse Zot-liefhebbers, dit een fantastisch project vonden.”

“We zijn ervan overtuigd dat er vele Bruggelingen maar ook mensen van buiten de stadsgrenzen die een hart voor Brugge hebben, zullen willen bijdragen om de werken aan ons Belfort mee te helpen financieren. Uit liefde en omdat ze zich verbonden voelen met dit fascinerende gebouw.”

“Een verstandige, enthousiasmerende marketingcampagne gekoppeld aan leuke vondsten – zoals de verkoop van schaalmodellen, bouwsteentjes, replica’s …. – kan een heuse beweging in gang zetten. Wedden dat vervolgens de echt kapitaalkrachtigen evenzeer zullen meedoen?”, aldus deze Brugse historicus.