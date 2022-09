Moleneiland wordt groene long met natuur en recreatie

Stad Harelbeke en De Vlaamse Waterweg hebben een nieuw overeenkomst gemaakt rond het verwerven van het Moleneiland door de stad, om zo een groene long met natuur en recreatie te voorzien en het Bloemmolengebouw om te vormen tot een woongebouw.

In het niet-gefinaliseerde ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Moleneiland werd duidelijk dat het gebied niet langer volledig geschikt is als woongebied. De stad wil in uitvoering van het beleidsplan open ruimtes behouden én hield maximaal rekening met de opmerkingen van inwoners die uit de participatie van het RUP voortkwamen. “We sturen nu meer en meer richting een invulling als stedelijke open ruimte met tal van mogelijkheden voor natuur, recreatie en ecologie. Enkel het Bloemmolengebouw krijgt een woonbestemming in plaats van de hele omgeving van het Moleneiland.”

“We zijn ervan overtuigd dat we met deze plannen tegemoet komen aan de wensen van de buurtbewoners en zien dit stuk natuurlijk en recreatief groen met woonbestemming als een goede aanvulling op het reeds aanwezige aanbod in Harelbeke”, zegt een tevreden schepen David Vandekerckhove (Groen). (Peter van Herzeele)