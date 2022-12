Moeilijk parcours voor dossier rond sportpark ‘t Veld: bouw sporthal uitgesteld tot 2028

Het project voor een nieuw sportpark in Sijsele wordt ingeperkt en de sporthal wordt later ingepland. Het project bleek vroeger al financieel moeilijk haalbaar. De buitensportaccommodatie moet er in 2024 komen, maar de bouw van de nieuwe sporthal verschuift naar 2028.

Het was oppositieraadslid Caroline Debbaut (Damse Belangen) die op de jongste gemeenteraad sportschepen Christoph De Sutter (CD&V+) vroeg naar een stand van zaken rond het project ‘nieuw sportpark ‘t Veld’ in Sijsele. Dit project, waarvoor Stad Damme zou samenwerken met Farys, kent een moeilijke voorgeschiedenis. De oorspronkelijke raming van 7 miljoen euro volstaat niet langer door verkeerde inschattingen en gestegen bouwkosten. Een actuele inschatting voor het voorziene project zou eerder richting 15 miljoen euro gaan.

Belangenvermenging

Na een klacht van Damse Belangen besliste de provinciegouverneur de bouwvergunning te vernietigen wegens belangenvermenging. De schepen en de voorzitter van voetbalploeg FC Damme, die de nieuwe infrastructuur zal gebruiken, namen deel aan de beraadslaging en de stemming over het nieuwe dossier. Het stadsbestuur besloot daarop een groot stuk van het huiswerk opnieuw te maken en vooral te zorgen voor een inperking van het kostenplaatje. “We zagen in de notulen van het College van 26 oktober dat de overloopparking op het terrein van ‘t Keunekot (voormalig centrum voor volksspelen, red.) en de buitenberging voor onderhoudsmateriaal voor de sportterreinen zou geschrapt worden, een kostenbesparing van samen zo’n 680 000 euro”, stelde raadslid Debbaut op de jongste gemeenteraad. “We zijn er nog niet, maar met die schrapping leunt het bedrag toch al dichter aan bij de oorspronkelijke raming van 7 miljoen euro. We merken ook dat er een duidelijke opsplitsing zou gemaakt worden in de buiteninfrastructuur, voornamelijk gericht op het voetbal, en de nieuw indoor sporthal.”

Uitdoofscenario

“Bedoeling is inderdaad dat we in 2024 gaan naar een project ‘buitensportaccommodatie en omgeving’, dat bestaat uit voetbalinfrastructuur met kleedkamers, een sanitair blok, cafetaria met vipruimte, secretariaat, lift en bergingen tussen de bestaande velden in”, repliceerde sportschepen De Sutter. “Daar komt ook een overdekte zittribune waarbij 120 personen georiënteerd worden naar huidig terrein 2 en 60 personen naar terrein 3 in functie van de jeugdwedstrijden. Om de financiële impact te spreiden zou het deelproject nieuwe sporthal opgeschoven worden naar 2028”, gaf de sportschepen nog mee. Dit project bestaat uit een grote zaal met drie volwaardige basketvelden en uitschuifbare tribunes, een sporthal voor volleybal, drie grote kleedkamers, negen kleine kleedkamers, 4 kleedkamers voor scheidsrechters, een sanitair blok, een cafetaria en een aantal vergaderzalen en bergingen.

Wat sportpark Meuleweg in Moerkerke betreft, zou de sporthal gebruikt worden tot zo lang de nieuwe infrastructuur in Sijsele klaar is. Daarna zou de stad in Moerkerke enkel nog instaan voor de voetbal- en krachtbalaccommodatie die van recentere bouwdatum is. Ook voor de gemeentelijke turnzaal aan het Lindenplein in Sijsele zou zo’n uitdoofscenario gelden, waarna er een nieuwe polyvalente zaal zou worden gerealiseerd binnen de geplande vernieuwing van de gemeentelijke schoolsite.