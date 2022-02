Moeder start crowdfunding op nadat wagen van zoon beschoten wordt: “Zo wil ik zijn geloof in de goedheid van de mens proberen herstellen”

Op zondagmorgen 6 februari werd de droomwagen van Mike Seynaeve in de Waterstraat in Aarsele beschoten met metalen balletjes. Een venster moest eraan geloven en ook zijn carrosserie raakte door de kogelinslagen stevig beschadigd. Seynaeve is er dan ook het hart van in. Zijn moeder Grietje Minjauw blijft echter niet bij de pakken zitten en richtte ondertussen een crowdfunding op om de schade te compenseren. “Dit is immers echt zijn droomauto”, klinkt het.

Het is Mike Seynaeves moeder Grietje Minjauw die ons een dikke week na de feiten te woord staat. “Mike is immers nog te hard aangedaan van de gebeurtenissen om erover te spreken”, zegt ze. “Op die bewuste zondagmiddag belde de buurman aan bij ons thuis om te melden dat het raam van Mikes auto kapot was”, begint Grietje Minjauw het verhaal. “We gingen meteen kijken. Al dachten we aanvankelijk dat het venster kapot gesprongen was door de gordel of zo. Maar toen we dichter gingen werd snel duidelijk wat er aan de hand was. Er lagen immers twee metalen bolletjes in de auto en ook rond de wagen lagen enkele van die bolletjes, waarna we ook de kogelinslagen in de carrosserie opmerkten.”

“Waarschijnlijk zijn het bolletjes afkomstig uit een BB gun”, gaat Grietje Minjauw verder. “Er stonden nog enkele auto’s voor Mikes wagen, maar die bleven gevrijwaard. De dader had het dus echt op zijn auto gemunt.” Wat er precies gebeurd is en waarom blijft vooralsnog een groot raadsel. “Wel zagen we op de beelden van de camera in onze deurbel dat het tussen 11.38 uur en 11.42 uur gebeurd moet zijn”, zucht de vrouw. “We vermoeden dat de dader een jaloers ex-vriendje is van een meisje dat Mike naar huis gevoerd had, maar dat kunnen we niet bewijzen en meer weten we ook niet. We roepen de mensen dan ook op om ons te contacteren, mochten ze iets gezien hebben.” Ook diende Mike Seynaeve meteen klacht in bij de politie. “. Ze hebben gezegd dat ze buurtonderzoek zouden instellen. Maar voorlopig hebben we daar nog niets van gehoord”, aldus Grietje Minjauw.

Ze staat dan ook voor een raadsel, want niemand die weet wie Mike Seynaeve zou viseren. “Hij is immers echt een doodbrave gast. Als er feestjes zijn, is hij degene die voorstelt om mensen naar huis te voeren als ze te veel gedronken hebben of niet thuis geraken. Mike deed dat altijd met plezier. Hij is opgevoed met het principe ‘Wie goed doet, goed ontmoet’ en dan krijg je zoiets. Hij heeft met niemand problemen, dus geen idee vanwaar dit komt. De hele buurt is verbolgen over wat gebeurd is.”

Om hem een hart onder de riem te steken, besloot zijn moeder, ook op ingeven van Mikes vrienden daarom om een crowdfunding op te starten om de schade te compenseren. “Want dit is echt zijn droomauto. Hij heeft er uren voor gewerkt en jobs gecombineerd om de wagen zonder lening te kunnen kopen en dan gebeurt zoiets. Met de crowdfunding wil ik hem ook helpen om zijn geloof in de goedheid van de mens te laten herstellen”, besluit Grietje Minjauw.

Wie de crowdfunding wil steunen, kan dat doen via https://steunactie.be/actie/steunactie-voor-mike/-7362. (TM)