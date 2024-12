MMM en Tempeliers ook in kersttijd lokale weldoeners

‘Wie heeft nog een kerstboom of -versiering voor wie het niet breed heeft?’, luidt de oproep van Gino Sneppe. Met Mensen Met Mensen (MMM) en de Tempeliers zamelt hij het jaar rond in voor goede doelen. In deze tijd zijn ook alle kerstspullen welkom in café Stad Torhout in Ruddervoorde.

Mensen Met Mensen (MMM) is in Zedelgem bekend van onder meer Radio Corneel tijdens de Corneliusfeesten, of hun kerstmarkt op de parking van Carrefour in Veldegem. De groep Veldegemse vrienden met een sociaal hart organiseert een aantal keer per jaar een activiteit, en schenkt de opbrengst ervan aan een goed doel in Groot-Zedelgem. MMM schonk al aan verenigingen zoals jeugdbewegingen, maar steekt evengoed een warm hart onder de riem van individuen die het nodig hebben. “Niet iedereen heeft dan ook het geluk om zorgeloos door het leven te gaan. Mensen kunnen door de stijgende levensduurte, overmacht… het materieel moeilijk hebben. Kort of lang. Wij geven hen een schouderklopje. Kind of senior, alleen of in groep, rang of kleur spelen geen rol. Op die manier hopen wij ook iets bij te dragen aan de samenleving in onze omgeving”, duidt Gino Mensen Met Mensen.

Kerstversiering

Naast MMM is Gino Sneppe ook met zijn Tempeliers-orde (Orde Sovereign Templars Flanders, of OSTF) sociaal actief in de wijde regio van Zedelgem, Oostkamp, Torhout en Brugge. Hij zamelt het hele jaar door kleding en speelgoed in, en geeft het een tweede leven bij wie het nodig heeft. “We hebben geen zicht op hoeveel mensen we hiermee helpen. Er vallen er weg die onze hulp niet meer nodig hebben, er komen er ook bij die de weg naar ons vinden. Wat zeker is, is dat er meer en meer mensen onze steun dankbaar kunnen gebruiken. In deze kersttijd, tijd van extra naastenliefde, lanceerde Gino via Facebook een oproep om ook kerstversiering te doneren. Gulle schenkers mogen alle kerstdecoratie en zelfs (kunststof) bomen die ze op overschot hebben, binnenbrengen bij café Stad Torhout in Ruddervoorde. Geef tijdens dedonkere dagen een duw in de rug van de Tempeliers, “zodat er ook bij mensen die het niet breed hebben een mooie kerstboom en hoopvolle gezelligheid in huis is.” (HV)

Meer informatie is te vinden op de Facebook: ‘Gino Sneppe’, ‘Mensen Met Mensen (MMM)’