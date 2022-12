Misdiensten tijdelijk in kerk Westvleteren

De verwarming van de kerk in Oostvleteren heeft het laten afweten. Daarom hebben de misvieringen tijdelijk plaats in de kerk van Westvleteren. Dit zou zeker nog een tweetal maanden duren.

Jenny Boutten, die instaat voor het onderhoud van de kerk in Oostvleteren: “De verwarming moet vernieuwd worden. De diensten zullen plaats hebben om 9 uur de tweede en vierde zondag van de maand in Westvleteren in plaats van in Oostvleteren. De eerste en derde zondag is er ook misviering, maar dan bedoeld voor Westvleteren. Indien er een vijfde zondag is, is die bedoeld voor Westvleteren.”

Schepen Bram Coppein (LVP): “De breuk aan de brander is blijkbaar zo groot, dat het niet meer opportuun is om die nog te herstellen. Er moet dus een volledig nieuwe brander komen. De kerkraad (als beherend orgaan) heeft offertes opgevraagd, maar voorlopig heb ik nog geen gezien. Het kan dus nog een tijdje duren eer de verwarming in de kerk van Oostvleteren hersteld is.”

Het zal er dan vooral van afhangen hoe vlug de gegunde technicus materialen kan krijgen en de werken kan uitvoeren. In deelgemeente Woesten zijn al lange tijd geen wekelijkse zondagsmissen meer. Alleen begrafenissen en doopvieringen hebben er nog plaats. (AHP)