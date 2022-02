Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne stelt nieuwe uniformen voor gevangenispersoneel voor

Het gevangenispersoneel vraag al jaren om nieuwe uniformen. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft daarom drie miljoen euro uitgetrokken om dit mogelijk te maken. Samen met penitentiaire bewakingsassistenten stelde de minister die nieuwe uniformen voor in de gevangenis van Oudenaarde.

Deze regering investeert fors in justitie. Een aanzienlijk deel van dat budget gaat naar het gevangeniswezen. Er komen extra mensen bij, met de detentiebegeleiders wordt een nieuwe functie bijgecreëerd en er wordt gezorgd voor extra capaciteit in nieuwe gevangenissen. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in degelijk materiaal voor het personeel. Bij de voorstelling van de eerste versie van de beleidsplannen van justitie werd aan de 27.000 medewerkers van Team Justitie gevraagd om feedback te geven. Een van de belangrijkste aandachtspunten die daarbij naar voor kwam, was de problematiek van de uniformen van de penitentiaire bewakingsassistenten (PBA’s). Een verzuchting die al jarenlang leeft bij het personeel.

Daarom besliste vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne om 3 miljoen euro te investeren in een volledige nieuwe uitrusting voor de 7.000 penitentiaire bewakingsassistenten die zich inzetten in de gevangenissen. Daarnaast werd het jaarlijks uniformbudget structureel verhoogd met 500.000 euro en werden de regels hieromtrent aangepast aan de hedendaagse noden.

Pakket bij indiensttreding

Voortaan zal elke medewerker bij indiensttreding een pakket van 10 kledingstukken ontvangen. Die bestaat uit 4 polo’s, 4 hemden, 1 pullover en 1 vest. Deze nieuw ontworpen uniformen hebben dezelfde donkerblauwe kleur met het nieuwe logo van justitie en dragen de identificatie- en graadtekens op de borst, naar analogie met de politie. De uniformen ogen niet alleen een pak moderner, maar de kledingstukken zijn ook kwalitatief hoogstaander en duurzamer.

Zo zal het gevangenispersoneel eindelijk afscheid kunnen nemen van hun verouderde en weinig flatterende uniformen waarvan het ontwerp van sommige stukken, zoals het lichtblauwe hemd, nog dateert uit de jaren 80.

Terechte erkenning

Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is tevreden: “Bij de nieuwe start voor justitie horen ook nieuwe uniformen voor onze gevangenismedewerkers. Het is een niet meer dan een terechte erkenning voor de mensen die de voorbije jaren, en nog meer tijdens de coronacrisis, onder bijzonder moeilijke omstandigheden hebben moeten werken in de gevangenissen. We investeren veel om justitie sneller, menselijker en straffer te maken. Daarbij houden we rekening met de concrete noden op het terrein. Maar dit gaat over meer dan uniformen. Door te zorgen voor waardige en moderne kledij worden mensen opnieuw trots om deel uit te maken van Team Justitie en maken we van Justitie stap voor stap terug een aantrekkelijke werkgever.”