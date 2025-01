Minister De Ridder wil fossieljagen aan zee opnieuw aantrekkelijker maken: “Al te vaak wordt nu ook fossielarm suppletiezand gebruikt”

Goed nieuws voor fossielenjagers: Vlaams minister Annick De Ridder (N-VA) ijvert ervoor om bij strandopspuitingen opnieuw meer fossielrijk zand te gebruiken. Vooral het Vosseslagstrand in De Haan is een populaire hotspot voor wie al eens graag op haaientanden jaagt. “Jammer genoeg wordt daar nu ook vaak fossielarm suppletiezand gebruikt bij de strandopspuitingen”, aldus De Ridder, zelf een fanatieke fossielenjager.

Bepaalde delen van onze Vlaamse kust zijn een waar paradijs voor fossielenjagers. Het zand waarmee onze stranden worden opgespoten, wordt uit zandbanken voor de Noordzeekust gehaald en bevat soms fossielen van ettelijke miljoenen jaren oud. Vooral het Vosseslagstrand in De Haan is daarvoor een populaire hotspot, al werd daar de voorbije jaren vooral fossielarm zand gebruikt om het strand op te hogen.

Petitie

De vereniging Palaeontologica Belgica startte daarom een petitie om opnieuw fossielrijk zand te gebruiken en die oproep viel bij minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder (N-VA), zelf een fanatieke fossielenjager, niet in dovemansoren. Ze gaf de bevoegde diensten van de Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) de opdracht om in het nieuwe bestek voor het ophalen van opspuitzand, bij voorkeur te kiezen voor wingebieden met fossielrijk zand. “Hopelijk kan ik zelf ook snel weer in het zand komen woelen op zoek naar miljoenen jaren oude haaientanden”, zei de minister zaterdag tijdens haar bezoek aan De Haan.

Passie

De Ridder is naar eigen zeggen al van kinds af gepassioneerd door fossielenjagen. “Dat begon niet toevallig aan de Vlaamse kust, waar ik vroeger met mijn ouders vaak naartoe trok. In de loop der jaren heb ik heel wat interessante fossielen uit het zand kunnen opdiepen. Vooral haaientanden, maar ook een mammoettand en zelfs een speerpunt”, klonk het. Onze Vlaamse en Nederlandse kust zijn volgens de minister een heuse schattenkamer, vooral dan als er nieuw zand wordt opgespoten. “Dat zand komt uit zandbanken voor de kust en in sommige lagen daarvan zit het vol met fossielen. Maar vaak wordt ook fossielarm suppletiezand gebruikt. Suppletiezand moet voldoen aan bepaalde technische vereisten en de aanwezigheid van fossielen is daarbij geen cruciaal criterium. Dat is bijzonder spijtig voor fossielenjagers”, aldus de minister.