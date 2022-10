Minister Crevits vanaf half november weer aan de slag

Vlaams minister Hilde Crevits, die de hele maand oktober de politiek aan de kant heeft geschoven om op doktersbevel rust te nemen, gaat in principe vanaf maandag 14 november weer aan de slag.

Dat is een paar weken later dan aanvankelijk gedacht, maar de politica voelt zich sowieso al veel beter. Na overleg met de behandelende arts is er groen licht om half november te herstarten.

Maand is anderhalve maand geworden

De minister was onwel geworden tijdens een vergadering van de Vlaamse Regering, wat de alarmbellen deed afgaan. Ze besefte dat ze een tijdje de pauzeknop diende in te drukken om fysiek en mentaal weer op krachten te komen. Ze was te lang en te diep in het rood gegaan. En dus zette ze al haar politieke activiteiten voor minstens een maand on hold. Die maand is uiteindelijk anderhalve maand geworden.

“Ik kijk uit naar mijn terugkeer”, aldus de minister. “Ik wil alle mensen bedanken voor de overvloed aan warme en steunende berichten. Dat heeft enorm veel deugd gedaan.”