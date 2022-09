Minister Crevits start in Torhout nieuwe Vlaamse vaccinatiecampagne op

Maandagmorgen heeft Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits de nieuwe Vlaamse vaccinatiecampagne tegen corona officieel opgestart. Ze deed dat in het vaccinatiecentrum Thor van haar thuisstad Torhout, waar de bewoners van Ichtegem, Koekelare, Oudenburg, Gistel, Kortemark en uiteraard Torhout kunnen langskomen.

In eerste instantie richt de nieuwe campagne, in totaal de vierde grote al, zich tot de meest kwetsbaren, de zorgverleners en de 65-plussers. In het Torhoutse vaccinatiecentrum in de voormalige meubelfabriek Thor zijn er twaalf lijnen voorzien, goed voor een maximumcapaciteit van 1.680 prikken per dag.

Rustig begin met 700 mensen per dag

“We beginnen echter wat rustiger”, zegt Ellen Boriau, die het centrum coördineert. “Vandaag maandag verwelkomen we 700 mensen. Een van de redenen is dat we voorlopig te weinig verpleegkundigen ter beschikking hebben om de spuiten te zetten.”

“Tegen 1 november zou iedereen vanaf 18 jaar die dat wil, de herfstprik gekregen moeten hebben”

Minister Crevits loofde de inzet van het personeel in het vaccinatiecentrum en van de vele vrijwilligers. Ze hoopt op een succesvolle herfstcampagne. “Na de prioritaire groepen komt de rest van de bevolking aan de beurt”, zegt ze. “Tegen 1 november zou iedereen vanaf 18 jaar die dat wil, de herfstprik gekregen moeten hebben.”

Hopen op een vaccinatiegraad van 60%

“We denken niet dat we dezelfde hoge vaccinatiegraad zullen halen als op het hoogtepunt van de coronapandemie”, klinkt Ellen Boriau nuchter. “Met een vaccinatiegraad van 60% zouden we al heel tevreden zijn. Maar het mag natuurlijk een stuk meer zijn. Graag zelfs, want ik hoop dat de mensen inzien dat een nieuwe prik hen beter beschermt tegen een mogelijke covidbesmetting.”

“Voorheen bevond er zich ook een vaccinatiecentrum in Gistel, maar nu wordt voor de zes gemeenten van de Eerstelijnszone Houtland en Polder alles gecentraliseerd in Torhout”, zegt voorzitter van de zone Romina Vanhooren. “Dat is voor deze nieuwe campagne de meest efficiënte werkwijze.”

In Vlaanderen bevinden er zich momenteel zo’n 80 vaccinatiecentra. Afhankelijk van het moment en de plaats worden er vaccins gezet van Pfizer of Moderna. De extra prik moet zorgen voor bescherming tegen zware ziekte en/of ziekenhuisopname.