Michiel is taxichauffeur maar ook… slagveldgids in Ieper: “Ieder oorlogsverhaal is een prachtige ontdekking”

Taxichauffeur Michiel had nooit verwacht dat hij met het uitbreiden van zijn bedrijf naar Ieper zijn passie voor geschiedenis in zijn beroep zou kunnen verwerken. Wat begon als het overnemen van taxibedrijf Taxi Kurt groeide uit tot het organiseren van slagveldgidstochten. “Voor wie in de Westhoek woont, zijn die WO I-verhalen wellicht dagelijkse kost, maar voor mij zijn het allemaal prachtige ontdekkingen.”

Michiel Vantomme is geboren en getogen in Roeselare, maar hij spreekt met een Nederlandse tongval. “Iets dat ik heb overgehouden aan mijn vele bezoeken aan dat land, en ik raak er niet meer van af”, lacht Michiel. De West-Vlaming was vroeger actief in de bouw, tot een val van een dak van een fabriek in Westrozebeke daar een eind aan maakte. “Met een kapotte schouder en een kapotte elleboog was er van werken als bouwvakker geen sprake meer”, legt Michiel uit. “Zo ben ik in de taxiwereld terecht gekomen.”

Geen concurrent voor Taxi Leo

Zijn interesse in geschiedenis en de verhalen van de Eerste Wereldoorlog maakten het voor Michiel een logische stap om zijn werk uit te breiden met historische tours. Bezoekers van over de hele wereld weten hem ondertussen te vinden voor een unieke en persoonlijke ervaring van de slagvelden in de Westhoek. Michiel Vantomme benadrukt dat zijn uitbreiding naar Ieper niet bedoeld was om Taxi Leo, die andere Ieperse taxidienst, te beconcurreren. “Ik denk dat we perfect naast elkaar kunnen werken in de Kattenstad. Trouwens, ik heb mijn werk, we doen dagelijks al veel ritten naar de luchthaven. Ieper is een kleine stad en veel taxibedrijvigheid is er niet. Voor mij blijft taxivervoer een bijactiviteit. Maar ik doe het wel heel graag, vooral het contact met de mensen vind ik heel fijn.”

“Ik heb al Ieren en Australiërs op sleeptouw genomen”

Het aanbieden van slagveldtours heeft Michiel de kans gegeven om persoonlijke verhalen van bezoekers te ontdekken. “Zo nam ik onlangs zeven Ieren op sleeptouw. Die waren speciaal naar hier gekomen om het graf van hun overgrootoom te bezoeken. Ik vond het fijn dat ze mij bij hun verhaal betrokken. Ook mooi waren de twee Australiërs die ik meenam naar de laatste rustplaats van een familielid in Ploegsteert. Het was de eerste keer dat iemand het graf van hun overgrootvader bezocht. Die man was vrijwillig naar de Westhoek gekomen om te vechten. Het werd meteen ook zijn dood. Die twee mannen waren jaren op zoek naar dat graf, tot ze het eindelijk vonden.”

Unieke verhalen

Wat begon als een manier om zijn klanten beter van dienst te zijn, is uitgegroeid tot een ware passie. “Ik had nooit verwacht dat ik hier zo’n verhalen zou oppikken. Het is een uit de hand gelopen hobby, die ik extreem graag doe”, zegt Michiel. Met zijn unieke tours biedt hij bezoekers niet alleen een blik op de geschiedenis, maar ook een persoonlijke verbinding met het verleden.