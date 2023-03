Meulebeekse voorjaarskermis schuift op naar de Markt

De voorjaarskermis van Meulebeke vindt op 31 maart en 1 en 2 april plaats in de Holdestraat en de Holdestraatparking.

“We hadden ons in het college voorgenomen om alle activiteiten voor minimaal een jaar te bannen van de Markt”, zegt burgemeester Verwilst. “Ondertussen hebben we reeds een juni- en septemberkermis op de Vondelparking gehad en is de wekelijkse marktdag verplaatst naar de Karel van Manderstraat. Dank zij de inzet van firma Casteleyn zijn we voor op onze planning en met de kermis terug naar het centrum te halen, worden handels- en horecazaken opnieuw betrokken in het feestgebeuren.”

Dankbare forenzen

Johnny Wastijn, woordvoerder van de forenzen: “Namens al mijn collega’s dank ik het college van harte voor de inspanningen die men aan de dag gelegd heeft om zelfs in coronatijd, in veilige omstandigheden, het kermisgebeuren te laten doorgaan. Ik vind het wel spijtig dat we zoveel energie moeten steken om mensen te motiveren de kermis te bezoeken.

Tijdens de kermis is het doorgaand verkeer mogelijk. De kermis is open op vrijdag vanaf 17 uur, zaterdag 1 april om 16 uur en zondag 2 april vanaf 15 uur.