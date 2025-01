“Mensen willen vieren dat ze weer op eigen benen staan”: Amber (32) is ceremoniemeester op… scheidingsfeesten

Amber Duprez werkte de voorbije jaren als voorganger in een crematorium. Met Het Gevleugde Woord gaat ze nog een stapje verder. “Ik ga op zoek naar woorden en rituelen die passen bij uitvaarten, huwelijken, lentefeesten… én scheidingsfeesten.”

Amber Duprez (32) uit de Nieuwstraat in Oostkamp is zopas gestart met Het Gevleugelde Woord, waarmee ze haar diensten als voorganger slash ceremoniemeester aanbiedt.” Op mijn zestiende wist ik al dat ik later in de uitvaartsector wou werken. Er was nochtans niemand in mijn familie die ook in die branche werkte, maar ik noem het graag mijn roeping. Ik ben ook al van jongs af bezig met taal en hield een gedichtenboekje bij”, begint Amber.

700 diensten begeleid

Zo gezegd, zo gedaan en Amber ging aan de slag in de uitvaartsector. “Eerst heb ik zeven jaar als verzorgende in de thuiszorg gewerkt. Ondertussen volgde ik ook een avondopleiding tot uitvaartverzorger. In 2018 ging ik dan aan de slag in het crematorium van Brugge. Mijn voornaamste taak was er het voorgaan in uitvaartceremonies. Als voorganger heb ik er een 700-tal diensten begeleid. Doorheen de jaren specialiseerde ik mij in het schrijven van persoonlijke gedichten, teksten en levensverhalen. Een ander deel van mijn takenpakket bestond er in om ondersteuning te bieden bij het audiovisuele aspect van een uitvaart. Tijdens deze jobs heb ik veel geleerd over de wensen van dierbaren en nabestaanden. Nu vond ik de tijd rijp om met mijn kennis en ervaringen zelf iets te ondernemen, waarbij ik me – in tegenstelling tot mijn vorige job – niet alleen richt op uitvaarten. Als voorganger kan men dienst doen op mij voor uitvaarten (ook voor dieren) en allerhande feesten.”

“Persoonlijke gedichten en levensverhalen zijn mijn specialiteiten”

“Het is ook een missie van mij om mensen duidelijk te maken dat zij zelf hun voorganger kunnen kiezen bij alle soorten vieringen, maar vooral bij uitvaarten. Het is een enorme meerwaarde om een spreker te kiezen die aansluit bij de noden en wensen van de nabestaanden. Zeker in deze tijd van individualiseren en personalisatie kan een onafhankelijke voorganger een verschil maken.”

Overgewaaid uit de VS

Als zelfstandig voorganger gaat Amber op zoek naar woorden en rituelen die passen bij de gevraagde viering. “Ik ga voor op uitvaarten, huwelijken, lentefeesten… én scheidingsfeesten. Ik snap dat het laatste misschien wat tot de verbeelding spreekt. Maar in Amerika en ook in buurland Nederland – waar ze toch ook net altijd iets voor zijn – worden scheidingen gevierd. Mensen willen vieren dat ze terug op eigen benen staan.”

Zoals in de films

Er zijn drie varianten in scheidingsfeesten. “De eerste noem ik de ‘filmversie’, waarbij het koppel uit elkaar gaat en samen een feest geeft. Deze versie komt in het echt minst vaak voor. Een tweede vorm is dat een van de twee gescheiden personen een feest geeft om de herwonnen vrijheid te vieren. Een derde variant is dat het feest georganiseerd wordt door familie en/of vrienden van de gescheiden persoon. Ook als je alleen komt te staan, heb je het financieel en emotioneel nodig om samen te komen. Op dat moment kan je het gebruiken dat mensen jou een hart onder de riem steken. Mijn rol in het verhaal is dan dat ik een tekst schrijf met wat de familie wil dat er verteld wordt. Bijvoorbeeld om de gescheiden persoon kracht bij te zetten. Deze vieringen zijn niet enkel voor mensen die scheiden, maar ook voor mensen die uiteengaan na een relatie, want niet iedereen stapt in het huwelijksbootje”, besluit Amber.