Mensen kunnen hun verhaal kwijt bij de vrijwilligers van Gespreksoase in Roeselare

Mensen die nood hebben aan een luisterend oor vinden dat in Roeselare bij Gespreksoase. Dit team van vrijwilligers maakt deel uit van De Bremstruik. Drie keer per week kan je bij hen terecht in de kapel van de Arme-Klaren.

“Zo’n achttien jaar geleden is Gespreksoase opgestart in de Paterskerk”, vertelt Anne-Mie Van Neste, die er van in het begin bij was. “Freddy Kindt en pater Werner Vanmoerke, de twee grote bezielers van De Bremstruik, hebben enorm ingezet om vrijwilligers te vinden die klaar staan om te luisteren naar mensen die nood hebben om hun verhaal te vertellen, om mensen op te vangen die willen dat iemand echt naar hen luistert.”

Wachtend aanwezig

“We zijn met zes medewerkers met verschillende achtergronden. Maar één ding hebben we gemeen: we willen allemaal luisteren naar het verhaal van mensen en doen dat op hun tempo. We proberen ook altijd de positieve punten in hun verhaal aan te stippen.”

“Advies geven, doen we niet”, zegt Martine Samyn, die ook al sinds jaar en dag verbonden is aan De Bremsdtruik. “Dat is onze taak niet. Wel kunnen we doorverwijzen naar hulpverleners als dat nodig is. Dat gebeurt soms want we luisteren vaak naar kwetsbare mensen. Wij zijn beschikbaar op een plaats waar heel veel devotie is want in de kapel van de Arme-Klaren wordt veel gebeden en worden heel veel kaarsjes aanstoken. Wie dat wenst, kan zelfs op dinsdagmorgen en vrijdagnamiddag biechten. Wij zijn op maandag, woensdag en zaterdag aanwezig in de kapel tussen 14 en 16 uur. We zijn eigenlijk een back-up van de priester (lacht).”

Het non-verbale is zeker zo belangrijk

“Maar ik wil meteen aanstippen dat iedereen welkom is om zijn verhaal te doen”, neemt Anne-Mie over. “Je moet niet per se gelovig zijn om met ons te praten, er bestaan daar misschien misverstanden over. We zijn gewoon ‘wachtend aanwezig’ tot iemand ons aanspreekt voor een babbel. De gespreksthema’s zijn heel divers: dat kan gaan van een los gesprek over het weer maar het is ook mogelijk dat we luisteren naar iemand die met donkere gedachten rondloopt en zijn hart wil luchten. Wij luisteren heel aandachtig naar de woorden die uitgesproken zijn maar ook naar die woorden die niet gevallen zijn. Non-verbale taal is ook zeer belangrijk.”

“Wij volgen zelf om de twee maanden een vormingsmoment en we analyseren ook onze eigen luistermomenten. Zo proberen we steeds beter te luisteren naar andere mensen. Echt luisteren is niet makkelijk, neen. Het is een zeer intense ervaring die grote concentratie vraagt.”

Niet oordelen

“We willen niet moraliseren of oordelen”, besluit Martine Samyn. “Het doel van ons luisteren is om de mensen weer in beweging te brengen, om tot zichzelf te komen. En ja, het gebeurt dat mensen terugkomen om een nieuw verhaal te vertellen of om ons gewoon te zeggen dat ze er deugd van hebben gehad om hun verhaal te doen tegen ons. En daarvoor doen we het.”

De vrijwilligers van Gespreksoase zijn beschikbaar in de kapel van de Arme-Klaren op maandag, woensdag en zaterdag tussen 14 en 16 uur. Je herkent ze aan hun badge.