Mel’s Rose is één van de 200 projecten van De Warmste Week: “Via getuigenissen taboe rond dwangneurose doorbreken”

De komende week gaat De Warmste Week van start, met stad Mechelen als uitvalsbasis. Het project ‘Durf te spreken’ in de strijd tegen OCD van Mel’s Rose is een van de 200 geselecteerde projecten van De Warmste Week 2021, met als centraal thema ‘Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen’. Woensdag werd de kick-off voor het project gegeven aan de hand van een oproepfilmpje. “We zoeken mensen die hun verhaal willen delen.”

“Aan de hand van getuigenissen willen we het taboe rond dwangneurose doorbreken”, aldus woordvoerder Mel’s Rose Aude Dewerchin. “Deze ziekte is gekend onder de naam Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCD/OCS). Met dit initiatief willen we drempelverlagend werken, zodat lotgenoten elkaar vinden en elkaar kunnen steunen.“

Strijd verder zetten

Mel’s Rose is een vzw die ontstaan is ter nagedachtenis en vanuit het verhaal van Melanie. Een jonge, vrolijke vrouw die leed aan OCD. “Melanie wilde anderen helpen en probeerde haar ziekte bespreekbaar te maken”, vertelt dramatherapeut Aude Dewerchin. “Mel’s Rose zet haar strijd tegen OCD nu verder door het project ‘Durf te spreken’ tot leven te roepen. Melanie was een vrouw vol kleur en liefde, een betoverende roos die ook anderen kon laten bloeien. Vol moed ging Melanie de strijd aan en bleef ze zich als een roos telkens opnieuw oprichten naar de zon, maar stilaan verloor ze haar blaadjes. Het lukte haar niet meer om kleuren te zien en zwart werd geen grijs meer”, klinkt Aude zacht. “In juni 2020 stapte Melanie uit het leven. Ze had vaak het gevoel dat ze er alleen voor stond. Er zijn in de brede laag van de bevolking veel mensen die lijden aan OCD en belangrijk is dat zij niet het gevoel hebben dat ze alleen moeten vechten.”

Aude bouwde een diepgaande vriendschap op met Melanie en volgde het hele proces toen Melanie professionele hulpverlening nodig had in de psychiatrie. “We waren ook op hetzelfde moment zwanger van ons eerste kindjes, wat onze band een extra dimensie gaf. Vanuit mijn persoonlijke betrokkenheid zet ik mijn schouders mee onder Mel’s Rose samen met haar partner Jonathan D’Hondt en twee andere goede vriendinnen van Melanie.”

Melanie leed aan dwangneurose en wilde in de eerste plaats lotgenoten helpen en proberen haar ziekte bespreekbaar te maken. Ze stapte tijdens de eerste lockdown uit het leven, net voor de zomer van 2020 en liet haar partner Jonathan (41) en hun dochtertje Lauren (ondertussen 5 jaar) na. Met Mel’s Rose wil de vzw psychisch lijden onder de aandacht brengen en dan vooral de aandoening OCD. © GV

Om het project ‘Durf te spreken’ meer draagkracht te geven, diende de vzw een subsidieaanvraag in bij de Koning Boudewijnstichting, die hen als één van de 200 projecten selecteerde. De Warmste Week zal lopen van 18 tot 24 december en roept iedereen op om coronaveilige acties op te zetten en geld in te zamelen voor het DWW-Fonds. Het ingezamelde geld zal verdeeld worden onder de 200 projecten.

Kick off

Afgelopen woensdag gaf de vzw de officiële kick-off van het project door een oproep/sensibiliseringsfilmpje op te nemen. “In dit filmpje roepen we kinderen, tieners, volwassenen, partners, kortom iedereen op die lijdt aan of al in aanraking kwam met de ziekte OCD om hun verhaal te delen”, aldus Aude die drie jaar theaterles gaf aan Melanie. “Op de website Mel’s Rose zijn er al een aantal getuigenissen te vinden, maar we willen het verhaal van Melanie nog breder trekken en mensen bereiken die zich open en kwetsbaar willen opstellen. Dankzij de selectie door de Koning Boudewijnstichting komt het project alleszins al in de kijker.”

Eerdere projecten

Het ‘Durf te spreken’ project is het derde project van VZW Mel’s Rose. Eerder werd al een kinderverhaal dat Melanie schreef tijdens één van haar therapiesessies geïllustreerd en uitgegeven onder de titel ‘Het meisje dat geen kleuren kende’. “Dat kan nog steeds via de site van de vzw besteld worden. Als tweede project maakte de vzw van een songtekst die teruggevonden werd in een dagboek van Melanie de song ‘Little princess of mine’ . Deze song gaat over de strijd van Melanie en het lichtpuntje in haar leven haar dochter. (GV)

Meer info: dewarmsteweek.be en melsrose.be